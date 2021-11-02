به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی صبح دوشنبه ۱۰ آبان در چهارمین همایش ملی پدافند شهری اظهار کرد: در آخرین جلسه‌ای که دیروز با رئیس بانک مرکزی داشتیم قرار شد امروز (دوشنبه ۱۰ آبان) به همه بانک‌های کشور تسهیلات نهضت ملی مسکن ابلاغ شود.

وی افزود: همه بانک‌ها مکلف به تخصیص ۲۰ درصد سهم تسهیلات کشور معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن شده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این موضوع قانون است و چنانچه بانکی این تکلیف را اجرا نکرد، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شود؛ بانک‌ها موظفند این تخصیص سهم را اجرا کنند.

وی یادآور شد: سهم هر استان و همچنین سقف تعداد واحدها در هر شهرستان مشخص شده است؛ این تسهیلات ابلاغ شده و دوستان ما می‌توانند از فردا صبح (سه شنبه ۱۱ آبان) که کار عملیاتی-اجرایی را آغاز می‌کنند، اولین بخش این تسهیلات را درخواست کنند. این تسهیلات در چند مرحله پرداخت می‌شود.

البته با توجه به فرایند ابلاغ به بانک‌ها، به طور طبیعی شروع پرداخت اندکی زمان می‌برد و پرداخت وام از یک روز پس از ابلاغ، عملاً امکانپذیر نیست؛ موضوعی که رستم قاسمی ساعاتی بعد در یک گفتگوی رادیویی مورد توجه قرار داد و گفت: دوشنبه ۱۰ آبان این مصوبه به بانک‌ها ابلاغ شده بود اما پرداخت آن از چند روز آینده آغاز می‌شود.

وی افزود: مسئولان این وزارتخانه یکشنبه ۹ آبان با بانک‌ها جلسه داشته‌اند ولی قرار شد پرداخت تسهیلات با چند روز تأخیر و حداکثر یکی دو هفته آینده عملیاتی شود.