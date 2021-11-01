اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی صبح امروز در چهارمین همایش ملی پدافند شهری اظهار کرد: در آخرین جلسه‌ای که دیروز با رئیس بانک مرکزی داشتیم قرار شد امروز به همه بانک‌های کشور تسهیلات نهضت ملی مسکن ابلاغ شود.

وی افزود: همه بانک‌ها مکلف به تخصیص ۲۰ درصد سهم تسهیلات کشور معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن شده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این موضوع قانون است و چنانچه بانکی این تکلیف را اجرا نکرد، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شود؛ بانک‌ها موظفند این تخصیص سهم را اجرا کنند.

وی یادآور شد: سهم هر استان و همچنین سقف تعداد واحدها در هر شهرستان مشخص شده است؛ این تسهیلات ابلاغ شده و سازندگان می‌توانند از فردا صبح که کار عملیاتی-اجرایی را آغاز می‌کنند، اولین بخش این تسهیلات را درخواست کنند. این تسهیلات در چند مرحله پرداخت می‌شود.

قاسمی تصریح کرد: این تسهیلات یارانه‌ای بوده و جزو تعهدات ماست؛ زمین‌ها هم به صورت ۹۹ ساله در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد که به نوعی رایگان است که از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ۹۰۰ شهر شناسایی زمین صورت گرفته است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، اراضی در نظر گرفته شده یا درون شهر است که تغییر کاربری خواهد داشت یا کنار شهر است که الحاق به شهر پیدا خواهد کرد. طبق قانون باید زمین‌های دولتی دیگری هم که در شهرها هستند، به این قانون ملحق شود؛ چنانچه اختصاص داده نشود، اداره ثبت بر اساس قانون جهش تولید مسکن، ظرف یک ماه برای انتقال مالکیت به وزارت راه و شهرسازی به صورت یک طرفه اقدام خواهد کرد.