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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۴

وزیر راه و شهرسازی:

اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن از فردا آغاز می شود

اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن از فردا آغاز می شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: طی توافقی که دیروز با رئیس بانک مرکزی داشتیم، قانون اعطای تسهیلات ذیل جهش تولید مسکن امروز به همه بانک‌ها ابلاغ و از فردا اعطای آن آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی صبح امروز در چهارمین همایش ملی پدافند شهری اظهار کرد: در آخرین جلسه‌ای که دیروز با رئیس بانک مرکزی داشتیم قرار شد امروز به همه بانک‌های کشور تسهیلات نهضت ملی مسکن ابلاغ شود.

وی افزود: همه بانک‌ها مکلف به تخصیص ۲۰ درصد سهم تسهیلات کشور معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن شده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این موضوع قانون است و چنانچه بانکی این تکلیف را اجرا نکرد، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شود؛ بانک‌ها موظفند این تخصیص سهم را اجرا کنند.

وی یادآور شد: سهم هر استان و همچنین سقف تعداد واحدها در هر شهرستان مشخص شده است؛ این تسهیلات ابلاغ شده و سازندگان می‌توانند از فردا صبح که کار عملیاتی-اجرایی را آغاز می‌کنند، اولین بخش این تسهیلات را درخواست کنند. این تسهیلات در چند مرحله پرداخت می‌شود.

قاسمی تصریح کرد: این تسهیلات یارانه‌ای بوده و جزو تعهدات ماست؛ زمین‌ها هم به صورت ۹۹ ساله در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد که به نوعی رایگان است که از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ۹۰۰ شهر شناسایی زمین صورت گرفته است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، اراضی در نظر گرفته شده یا درون شهر است که تغییر کاربری خواهد داشت یا کنار شهر است که الحاق به شهر پیدا خواهد کرد. طبق قانون باید زمین‌های دولتی دیگری هم که در شهرها هستند، به این قانون ملحق شود؛ چنانچه اختصاص داده نشود، اداره ثبت بر اساس قانون جهش تولید مسکن، ظرف یک ماه برای انتقال مالکیت به وزارت راه و شهرسازی به صورت یک طرفه اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 5340892

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    نظرات

    • ببنام IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      9 8
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      با با برو کاسه کوزتا جمع کن
      • IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        0 0
        اگه بهمون خونه بدین خدا خیرتون بده حداقل تو این مدت بذارین مردم یه خبر خوشی دریافت کنن من واقعامشکل دارم منتظرم‌ ببینم این خبرها حقیقت داره
    • شهروند IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      1 2
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      انشاالله که خیر ببینه اقای رئیسی و دولتش
    • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      1 0
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      چرا ملایر ثبت نام ندا ه پس کو عدالت بخدا مستاجری دیوانمون کرده
    • IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
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      اقای وزیر چرا اسمی از مسکن ملی نمی یاری بخدا ما متقاضیان طرح مسکن ملی ایرانی هستیم چرا هیچ حرفی از این طرح نمی زنی تسهیلات مسکن ملی رو هم خداوکیلی معادل همین مسکن جهش تولید کنید
    • امید IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
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      ایا تسهیلات هم به مسکن ملی دولت قبل تعلق میگیره،؟ ما پارسال ثبت نام کردیم صد وچهل وسه میلیون هم ریختیم به حساب. تکلیف ماچیه؟ خدا خیرتون بده به حال ما که رهنی هم دیگه واسمون نمونده فکری کنید؟به خدا ماهم قشر ضعیفیم
    • IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
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      انشاءلله که این وعده زمین دادن حقیقت داشته باشه ما ماهی یک میلیون دریکی ازشهرهای کاشان کرایه میدیم
    • ۱ IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
      0 0
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      با سلام افرادی که در طرح اقدام ملی مسکن تو خرداد ۱۴۰۰ ثبت نام کردن دوباره باید در جهش ملی ثبت نام کنن من واقعا موندم چه کار کنم
    • علی IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
      0 0
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      مسکن ملی رو کلا ول کردید ما ۲ساله داریم پول میریزیم خداوکیلی این چ عدالتیه.قزوین۳٪کار انجام میده

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