دولت به دنبال خودکفایی در تولید کاغذ است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسائل و مشکلات مربوط به خودکفایی تولید کاغذ در کشور و تامین کاغذ مطبوعات و نشر صبح امروز(سه شنبه) به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار و تصمیمات لازم برای حل این مسائل اتخاذ شد.

مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه دولت به دنبال خودکفایی در تولید کاغذ در کشور است، اظهار داشت: تلاش جدی دولت این است که ضمن تامین نیاز فعلی مطبوعات و نشر و چاپ، موانع پیش روی کارخانه ها و واحدهای تولیدی کاغذ را نیز برطرف کند تا با اتکا به توان داخلی، به سمت خودکفایی در تامین کاغذ حرکت کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونین امور مطبوعاتی و امور فرهنگی این وزارتخانه نیز در این جلسه گزارش هایی از میزان تخصیص ارز و واردات کاغذ طی سه سال اخیر ارائه کردند و به تشریح مشکلات و نیازهای مطبوعات و نشر و چاپ کشور و نیز مسائل فراروی کارخانه های تولید کننده کاغذ پرداختند.

در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشت،‌ راهکارهای تامین ارز برای رفع نیاز فعلی مطبوعات به کاغذ و نیز ملزومات فعال سازی ظرفیت کارخانه های تولید کاغذ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در اسرع وقت نیازها و موانع پیش روی کارخانه‌های تولید کننده کاغذ احصاء و تصمیمات لازم برای حل این مسائل اتخاذ شود.

در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد کاغذ موردنیاز برای رفع نیاز فعلی مطبوعات بسرعت تامین شده و مشکلات پیش روی کارخانه های تولید کننده کاغذ حل و فصل شود به گونه ای که کشور ظرف مدتی معین به خودکفایی کاغذ برسد.