به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکشنبه ۱۴ آبان برای سومین بار در نشست پاسخگویی بر خط مرکز ارتباطات مردمی حاضر شد و پاسخگوی سوالات مردم بود.

اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به دغدغه‌های یکی از فعالان فرهنگی جبهه انقلاب از شیراز گفت: شورای فرهنگ عمومی استان فارس اولین شورای فرهنگی بود که دو سال قبل در آن سند فرهنگ عمومی را رونمایی کردیم امروز هم روز شورای فرهنگ عمومی است که ۳۶ سال است از عمر آن می‌گذرد اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی هم صبح امروز به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.

وی درباره احداث ساختمان‌های سینماها ادامه داد: در سفر اخیر دولت به فارس ۴ سالن سینما در شهر شیراز افتتاح شد تا پایان امسال هم ۱۷ سالن سینمای دیگر در استان فارس افتتاح می‌شود شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر فاقد سالن سینما در دور دوم سفرهای استانی دارای سالن سینما می‌شوند..

در ادامه این فعال فرهنگی شیرازی گفت: چند سالن سینما در اختیار حوزه هنری است که از سال‌های قبل ساخته شده بود این سالن‌ها مشکلاتی با شهرداری دارند که باید برطرف شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه پاسخگوی یکی دیگر از فعالان فرهنگی شهرستان فسا در استان فارس بود. این تماس گیرنده با بیان اینکه چند ماه است که هنوز رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان منصوب نشده خواستار تعیین وضعیت مذکور شد که وزیر ارشاد هم دستور اقدام فوری داد و هم از مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان پیگیر شد.

نفر بعدی که بی واسطه با وزیر سخن گفت: یکی از نویسندگان بانوی مطرح کشور از استان کردستان بود که قطع نخاعی است و ۱۶ کتاب چاپ شده و ۳۶ کتاب آماده چاپ دارد.

وزیر ارشاد دستور رسیدگی فوری به درخواست این بانوی نویسنده داشت و قرار شد کتاب‌های چاپ نشده‌اش در اختیار اداره کل فرهنگ و ارشاد کردستان برای چاپ قرار گیرد به گفته وزیر ارشاد این بانوی کردستانی شاعر هم هست و رئیس جمهور در سفر اخیر به کردستان با فرهیختگان استان دیدار داشت.

این بانوی فرهیخته درخواست خرید کتاب‌هایش را داشت که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد به نهاد کتابخانه های عمومی کشور دستور خرید تعدادی از آنها و توزیع در کشور را داد همچنین اسماعیلی دستور داد تا مشکل بیمه این بانوی فرهیخته کردستانی از طریق صندوق هنر برطرف شود.

تماس گیرنده بعدی بانوی کتابدار قرارداد ساعتی نهاد کنابخانه های عمومی بود که مشکلات نیروهای شرکتی و ساعتی را به اطلاع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رساند؛ این بانوی کتابدار در خصوص مشکلات حقوق و مزایای کارکنان شرکتی و ساعتی این نهاد نیز مسائلی مطرح کرد.

اسماعیلی پاسخ داد: به رئیس نهاد کتابخانه های عمومی موضوع را اطلاع می‌دهم همچنین با توجه به اینکه نهاد کتابخانه های عمومی، یک نهاد عمومی غیر دولتی است، تابع حقوق و مزایای کارکنان دولت نمی‌شود با این حال امسال ما دو بار افزایش حقوق را اعمال کرده‌ایم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره درخواست مرخصی زایمان هم دستور داد تا مقررات ذیل قانون جوانی جمعیت در راستای افزایش فرزندآوری اجرایی شود.

تماس گیرنده بعدی آقای بازنشسته نیروهای مسلح از نوشهر بود، گفت: تعطیلات نوروز امسال سفر عتبات عالیات با شرکت‌های زیارتی مصوب سازمان حج و زیارت داشتیم ولی شرکت مذکور پول مضاعف به عنوان تورهای پیمانکاری طرف قرارداد سازمان حج و زیارت از زائران دریافت کرد اما خدمات آنها بسیار موهن به زائران بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام ناراحتی از اظهارات این زائر عتبات عالیات که مشکلات و سختی‌های زیادی در طول مسیر ایجاد شده بود به مدیرکل بازرسی وزارت فرهنگ و ارشاد دستور رسیدگی فوری داد.

آخرین شهروندی که با اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد بی واسطه سخن گفت؛ یک فعال مطبوعاتی از خراسان رضوی بود که مشکلات چاپ نشریه داشت و هزینه‌های زیادی برای فعالان این صنف تحمیل شده است و خواستار حمایت از هزینه‌های خرید کاغذ نشریات شد. وزیر ارشاد نیز به فرشاد مهدی پور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دستور حمایت از این فعال مطبوعاتی خراسان رضوی را صادر کرد.

اسماعیلی درباره کاغذ گفت: به زودی جشن خودکفایی تولید کاغذ را در مازندران برگزار می‌کنیم و کاغذ ایرانی برای حمایت از حوزه نشر و مطبوعات عرضه می‌شود.