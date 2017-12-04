تصمیماتی برای مهار یک بحران/ افزایش تعرفه کاغذ منتفی شد

محمدرضا کلامی بجستان مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته (یکشنبه ۱۲ آذر) که با هدف مهار بحران کاغذ و ارائه راهکارها برای تقویت تولید داخلی این کالای استراتژیک حوزه نشر و با حضور نمایندگان بخش‌های تولید، توزیع و مصرف کاغذ و به ریاست حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه برگزار شد، درباره نتایج این جلسه، گفت: بر اساس جمع‌بندی این جلسه، مقرر شد که تعرفه کاغذ افزایش پیدا نکند.

مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به تاثیرات منفی التهاب در بازار کاغذ در حوزه صنعت نشر کتاب و مطبوعات، از تامین ارز مبادلاتی برای واردات کاغذ خبر داد و تاکید کرد: نگرانی در این زمینه برای واردکنندگان کاغذ وجود ندارد.

وی افزود: تصمیم به عدم تغییر تعرفه و ارز تخصیصی کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، با توجه به نگاه حمایتی تنظیم بازار این نوع کاغذها به مصرف کنندگان این کالا در حوزه نشر، چاپ و غیره و در جهت تعدیل اثرات قیمت‌های جهانی کاغذ و نهاده‌های تولید بر بازار مصرف این کالا و ضرورت حمایت اصولی از تولید داخلی و مصرف کنندگان عمده از جمله حوزه‌های فرهنگی مصرف کننده کاغذ، اتخاذ شده است.

همچنین به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دنبال جلسه روز گذشته نمایندگان بخش‌های تولید، توزیع و مصرف کاغذ که به ریاست حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه برگزار شد، تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه با هدف مهار بحران کاغذ و ارائه راهکارها برای تقویت تولید داخلی این کالای استراتژیک حوزه نشر، به شرح زیر اعلام شد:

«با عنایت به ضرورت‌های زنجیره تامین انواع کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه با اولویت مدیریت آرامش بازار با اتخاذ رفتارهای حرفه‌ای و تخصصی و در جهت تعدیل اثرات قیمت‌های جهانی کاغذ و نهاده‌های تولید، حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ با حضور دستگاه‌های ذی‌مدخل و تشکل‌های تولیدی و مصرف کننده در حوزه زنجیره ارزش کاغذ، مقرر گردید ضمن حمایت اصولی از تولیدات داخلی و مصرف کنندگان عمده در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی؛

۱- تعرفه انواع کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه تا پایان سال جاری کماکان مطابق روال قبل بوده و افزایش نخواهد یافت. (کماکان ۵ درصد ثابت)

۲- ارز تخصیصی جهت انواع کاغذ رول و شیت (چاپ و تحریر روزنامه) تا اطلاع ثانوی بدون تغییر و مبادله‌ای و با اولویت، تامین گردد.

۳- به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد مزیت تولید کاغذ برای کارخانجات مربوطه پیشنهاد حذف ارزش افزوده برای مواد اولیه تولید کاغذ (خمیر کاغذ، چوب، باگاس، مواد شیمیایی) که در لایحه پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس محترم ارسال گردیده با جدیت پیگیری گردد.

۴- تنظیم سند ۴ ساله زنجیره تامین کاغذ با اولویت مدیریت آرامش بازار با اتخاذ رفتارهای حرفه ای و تخصصی به صورت برنامه‌های اجرایی متاثر از فرایند زنجیره تامین.

۵- نوسازی و ارتقا کیفیت تولید به منظور دستیابی به آخرین تکنیک‌های صنعتی تولید باهدف عرضه تولیدات رقابتی با محصولات جهانی».