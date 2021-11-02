به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، شاهرخ ایرانی‌زاد درباره نمایشگاه «وسوسه‌های پنهان» گفت: ۳۳ تابلو از نقاشی‌هایم را به همراه یک مجسمه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته‌ام. تکنیک این نقاشی‌ها اکریلیک روی بوم است. محتوای نقاشی‌هایم در این نمایشگاه به وسوسه‌های پنهانی اختصاص دارد که انسان‌ها درگیرش هستند. نقاش گمان می‌کند که حتی نفس کشیدن هم وسوسه‌ای برای زیستن است. همین تپش قلب هم وسوسه‌ای پنهان است که باعث حرکت انسان و جریانی است که ما آن را زندگی می‌نامیم.

وی بیان کرد: موضوع دیگری وجود دارد که بر اساس آن الزاماً آگاهی باعث دانایی نمی‌شود. چه بسا بسیاری از آگاهی‌ها خودشان موانع بزرگی برای دانایی هستند. چند تابلو از آثارم در این نمایشگاه، همین موضوع را دنبال می‌کنند. وقتی پنجره‌ای باز می‌شود، این پنجره الزاماً به سمت آگاهی نمی‌رود و شاید این پنجره اشتباهی باز شده است.

این نقاش تاکید کرد: این موضوع اختصاصاً یافته‌ی نقاش نیست و این موضوع بارها تجربه شده است. برخی از تابلوها به این موضوع می‌پردازند که انسان گاهی کاری با خودش می‌کند که راه دانایی را برای خودش می‌بندد؛ هر زیستی الزاماً ارزش زیستن ندارد و هر پنجره الزاماً دانایی نمی‌آورد.

شاهرخ ایرانی‌زاد لیسانس عمران، فوق لیسانس معماری و متولد ۱۳۵۵ است. او از کودکی به نقاشی علاقه داشته و سال‌ها است که نقاشی می‌کشد. نمایشگاه نقاشی «وسوسه‌های پنهان» دومین نمایشگاه ایرانی‌زاد است. او در سال ۱۳۹۸ نخستین نمایشگاه از نقاشی‌هایش را با عنوان «زخم‌های دوست داشتنی من» برگزار کرد.

نمایشگاه وسوسه‌های پنهان از هفتم آبان کار خود را آغاز کرده و تا چهاردهم آبان ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان به هنر نقاشی می‌توانند هر روز (به جز شنبه‌ها) از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به خانه فرهنگ و هنر معیار در تهران، خیابان شریعتی بالاتر از پل صدر، جنب کوچه هدایت، پلاک ۱۷۳۶ مراجعه کنند.