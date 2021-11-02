رژیم صهیونیستی راهی جز مقاومت برای ما باقی نگذاشته است

در بیانیه منتشر شده از سوی جنبش جهاد اسلامی آمده است که دبیرکل این جنبش در سفر به مصر مسائل متعددی درباره اشغالگری رژیم صهیونیستی را مطرح و اعلام کرد: راهی جز مقاومت در برابر این رژیم نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش «جهاد اسلامی» با اشاره به اینکه سفر رسمی چند روزه «زیاد النخاله» دبیرکل این جنبش به قاهره پایان یافته است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نخاله دیدارهایی سازنده و پرثمر با مقامات مصری از جمله «عباس کامل» رئیس سرویس امنیت و اطلاعات مصر داشته است.

طی این دیدار پرونده‌های بسیاری مربوط به مسئله فلسطین و چالشهایی که با آن رو به رو است و درگیری این کشور با رژیم اشغالگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این بیانیه گفته شده است: رژیم صهیونیستی همچنان به خصومت علیه فلسطینیان ادامه می‌دهد و ما راهی جز مقاومت و دفاع از خود و خاکمان نداریم.

بنابراین گزارش، نخاله اقدامات مقامات اشغالگر از جمله حملات و شهرک سازی های غیر مجاز به ویژه در «بیت المقدس»، «الشیخ جراح»، «مسجد الاقصی» و دیگر مناطق کرانه باختری و محاصره دائم نوارغزه را مورد بحث و گفتگو قرار داده است.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی به شدت از تلاش برخی کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر انتقاد کرد و گفت: عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر تنها حملات این رژیم به مقدسات عربی و اسلامی را افزایش می‌دهد.

وی افزود که کشورهای عربی باید به جای تلاش برای عادی سازی روابط، در کنار مسئله فلسطین بایستند و از ثابت قدمی ملت فلسطین حمایت کنند.

در دیدارهای مذکور ضمن اشاره به ثابت قدمی اسرای فلسطینی در مقابله با اداره زندان‌های رژیم صهیونیستی و قدردانی از قهرمانان عملیات «تونل آزادی» در زندان فوق امنیتی جلبوع، بر لزوم ادامه اعمال فشار از سوی مصر بر رژیم صهیونیستی برای پایان آزار و اذیت اسیران فلسطینی تحت بازداشت اداری که اعتصاب غذا کرده اند، تاکید شد.

این دیدارها بر لزوم دستیابی بر راههای قابل قبول برای از بین بردن موانع تکمیل عملیات مصالحه ملی متمرکز بود و در این راستا جنبش جهاد اسلامی بر لزوم گفتگو درباره پرونده سیاسی و دستیابی به یک استراتژی ملی برای مقابله با رژیم اشغالگر تاکید کرد.