هشدار شدید جهاد اسلامی نسبت به آغاز جنگ مستقیم با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد شلح» از رهبران جنبش جهاد اسلامی در گفتگویی با تاکید بر لزوم حفظ جان اسرای فلسطینی، به رژیم صهیونیستی هشدار شدید داد.

شلح در این ارتباط گفت: «شهادت هر یک از اسرا، وضعیت را وخیم خواهد کرد و مقاومت تر و خشک را خواهد سوزاند… مقاومت برای حمایت از اسرا وارد عمل خواهد شد. اسرائیل می‌داند که مقاومت، اسرا را به حال خودشان رها نخواهد کرد… با تمامی ابزارهای موجود، از اسرا دفاع خواهیم کرد.»

به گفته شلح، جنگ کنونی ما، اهمیت کمتری از جنگ در کرانه باختری، نوار غزه، قدس و سراسر فلسطین ندارد و مقاومت کوتاه نخواهد آمد و اکنون نیز ما آماده‌ایم که در صورت شهادت یکی از آنان، جنگ مستقیم را آغاز کنیم.

همزمان کمیته عالی رسیدگی به امور اسرای حماس روز دوشنبه اعلام کرد که یک برنامه مبارزه‌ای در راستای حمایت از اسیران فلسطینی که اعتصاب غذا کرده اند آغاز می‌شود.

بنابراین گزارش، این برنامه با بسته شدن قسمت‌های مختلف زندان‌های رژیم صهیونیستی برای مدت دو ساعت، از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر آغاز می‌شود.

جنبش حماس با بیان اینکه نمی‌توان در برابر وضعیت بهداشتی نامناسب و خطرناکی که اسرای در بند رژیم صهیونیستی در آن بسر می‌برند سکوت کرد، گفت: این برنامه که برای همبستگی با اسرای فلسطینی اجرا خواهد شد شامل برگرداندن یک وعده غذایی به اسیرانی که اعتصاب غذا کرده اند خواهد بود.

این جنبش ضمن اشاره به اینکه مسئولیت کامل سلامت اسرای فلسطینی که اعتصاب غذا کرده اند برعهده رژیم صهیونیستی است، اعلام کرد که گام‌های بیشتر در راستای حمایت از این اسرا طی روزهای آتی انجام خواهد شد.

کمیته رسیدگی به امور اسرای جنبش جهاد اسلامی نیز اعلام کرد قسمت‌های مختلف زندان‌های رژیم اشغالگر امروز بسته خواهد شد و این اقدام از خشم ناشی از سیاستهای مجرمانه پی در پی رژیم صهیونیستی در حق اسیرانی که اعتصاب غذا کرده اند، نشأت می‌گیرد.

پس از فرار شش اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی «جلبوع» در ششم سپتامبر و ضربه وارد شده به ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی، این رژیم اقدامات سخت‌گیرانه علیه اسرای فلسطینی را تشدید کرده است.

برخی از اسرای فلسطینی دربند زندان‌های رژیم صهیونیستی در اعتراض به اقدامات سختگیرانه اداره زندان‌های این رژیم دست به اعتصاب غذا زدند.

جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکنون بارها و در مناسبت‌های مختلف بر لزوم آزادی هرچه سریع‌تر اسرای فلسطینی تأکید کرده است. این جنبش اعلام کرده است که صهیونیست‌ها عامل شکست مذاکرات غیرمستقیم درباره فرایند مبادله اسرا هستند.