اسرائیل رو به زوال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، یک تحلیلگر صهیونیست اذعان کرد که این رژیم روز به زوال است. این تحلیلگر در ادامه به تشریح دلایل خود در این زمینه پرداخت.

روغل الفر امروز دوشنبه در هآرتص مقاله ای نوشت و در آن اشاره کرد که اسرائیل روز به زوال است و فقط زمان این زوال مطرح است که ما باید منتظر آن باشیم.

این تحلیلگر صهیونیست درباره علل زوال و حذف رژیم صهیونیستی از روی نقشه جغرافیا به چند عامل اشاره کرده است از جمله اینکه رژیم نژادپرست و آپارتاید است که بر اشغال مناطق فلسطینی اصرار دارد.

وی می نویسد: بیشتر اسرائیلی ها نه تنها حامی اشغالگری هستند بلکه برای تثبیت آن تلاش می کنند. آنها به شکل نظری و عملی حامی اشغال هستنند. فلسطینی ها هم ضعیف تر از آن هستند که بتوانند واقعیت را تغییر دهند و اگر آنها دست به انتفاضه سوم بزنند ارتش اسرائیل آنها را به شدت سرکوب خواهد کرد و جامعه جهانی هم به اندازه کافی فشاری به اسرائیل برای توقف این اشغالگری به عمل نمی آورد.

روغل الفر در ادامه ضمن مهر تایید بربریت و توحش رژیم صهیونیستی به کشمکش های درونی میان صهیونیستها و از هم گسیختگی جامعه صهیونیستها ، معضل زیست محیطی این رژیم، شلوغ بودن آن، اشاره کرده و از آنها به عنوان عامل زوال این رژیم یاد کرد.

این تحلیلگر از صهیونیستهای افراطی به عنوان افرادی که کار و تولید نمی کنند و باری بر روی دوش این رژیم هستند نام برده و از آن به عنوان یکی دیگر از دلایل زوال این رژیم نام برده است.

روغل الفر از حامیان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق این رژیم به عنوان فاشیست و نژادپرست نام می برد.

تحلیلگر مذکور در پایان یکی دیگر از دلایل مهم زوال این رژیم صهیونیستی را برافروخته شدن جنگ علیه این رژیم دانسته و می نویسد: در این جنگ هزاران موشک از سوی حزب الله و ایران و جنبش حماس فلسطین به سوی اسرائیل شلیک خواهد شد.