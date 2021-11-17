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کد مطلب 5353784
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۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۸:۳۵

هلند هم صعودش به جام جهانی را قطعی کرد

هلند هم صعودش به جام جهانی را قطعی کرد

آخرین نتایج و گل‌های بازی‌های انتخابی جام جهانی قطر در اروپا را مشاهده می کنید.

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