دریافت 10 MB کد مطلب 5353784 https://mehrnews.com/xWwPV ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۸:۳۵ کد مطلب 5353784 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۸:۳۵ هلند هم صعودش به جام جهانی را قطعی کرد آخرین نتایج و گلهای بازیهای انتخابی جام جهانی قطر در اروپا را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط سبقت ژاپن از استرالیا با انتقام از تیم برانکو/ ۳ امتیاز تا صعود ایران ماریو تات: کار تیم ملی با این بازیکنان ساده میشود ۹۰ درصد راه صعود به جام جهانی را طی کردیم/ سوریه ما را اذیت کرد ۳ امتیاز برای صعود به جام جهانی میخواهیم/ خیالمان راحت شد زننده گل اول ایران بهترین بازیکن دیدار با سوریه شد جدول ردهبندی گروه تیم ملی فوتبال ایران/ صعودکنندگان مستقیم مشخص شدند! تیم ملی فوتبال باید شرایط بهتری برای جامجهانی داشته باشد ایران نزدیک به قطر پیروزی قاطع کرهجنوبی برابر عراق/ کار ایران برای صعود راحتتر شد پیروزی تیم ملی ایران برابر سوریه در نیمه اول/ بازهم امیری و سردار برچسبها نروژ تیم ملی فوتبال هلند تیم ملی فوتبال اوکراین فنلاند تیم ملی فوتبال فرانسه تیم ملی فوتبال بلژیک تیم ملی فوتبال جمهوری چک ترکیه
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