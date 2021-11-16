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۲۵ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۳۹

انتخابی جام حهانی ۲۰۲۲ قطر؛

پیروزی قاطع کره‌جنوبی برابر عراق/ کار ایران برای صعود راحت‌تر شد

پیروزی قاطع کره‌جنوبی برابر عراق/ کار ایران برای صعود راحت‌تر شد

تیم ملی فوتبال کره جنوبی در هفته ششم انتخابی جام جهانی برابر عراق به یک پیروزی قاطع رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ششم رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شامگاه امروز سه شنبه تیم ملی فوتبال عراق در ورزشگاه الغرافه شهر دوحه قطر میزبان کره جنوبی بود که این دیدار با برتری ۳ بر صفر کره جنوبی به پایان رسید.

کره ای ها با این پیروزی و تا قبل از پایان بازی تیم ملی ایران برابر سوریه با ۱۴ امتیاز صدرنشین شدند. با این حال پیروزی کره جنوبی برابر عراق عملا شانس این تیم برای صعود مستقیم به جام جهانی را کاهش داد تا عراقی ها امیدوار به کسب عنوان سومی گروه باشند و تیم های ایران و کره جنوبی خیالشان بابت صعود مستقیم به جام جهانی راحت شود.

کد مطلب 5353681

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