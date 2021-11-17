کلیت نقشه راه رونق تولید همراه با کاهش تورم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «پس از ۲ ماه همفکری با کارشناسان، امشب وزارت اقتصاد از کلیت نقشه راه ۲ سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم، رونمایی کرد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از رونمایی کلیت نقشه راه رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «پس از ۲ ماه همفکری با کارشناسان، امشب وزارت اقتصاد از کلیت نقشه راه ۲ سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم، رونمایی کرد.»
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