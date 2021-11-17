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۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۹:۱۲

وزیر اقتصاد خبر داد؛

کلیت نقشه راه رونق تولید همراه با کاهش تورم رونمایی شد

کلیت نقشه راه رونق تولید همراه با کاهش تورم رونمایی شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از رونمایی کلیت نقشه راه رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «پس از ۲ ماه همفکری با کارشناسان، امشب وزارت اقتصاد از کلیت نقشه راه ۲ سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم، رونمایی کرد.»

کلیت نقشه راه رونق تولید همراه با کاهش تورم رونمایی شد

کد مطلب 5353816
عارفه چلنگر

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