کلیت نقشه راه رونق تولید همراه با کاهش تورم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «پس از ۲ ماه همفکری با کارشناسان، امشب وزارت اقتصاد از کلیت نقشه راه ۲ سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم، رونمایی کرد.»