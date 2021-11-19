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۲۹ آبان ۱۴۰۰، ۰:۴۸

همزمان با نزدیک شدن به موعد احیای مذاکرات وین،

آمریکا تحریم‌ها علیه یک شرکت هواپیمایی ایران را تمدید کرد

آمریکا تحریم‌ها علیه یک شرکت هواپیمایی ایران را تمدید کرد

همزمان با نزدیک شدن به موعد احیای مذاکرات هسته‌ای، آمریکا باردیگر تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی «ماهان ایر» ایران را تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آمریکا باردیگر تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی «ماهان ایر» ایران را تمدید کرد.

در این ارتباط دفتر امنیت و صنعت وابسته به وزارت تجارت آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌های اعمال شده علیه ماهان ایر و ۱۲ شرکت دیگر برای شش ماه دیگر تمدید می‌شود.

تمدید این تحریم‌های ضد ایرانی از سوی آمریکا همزمان با نزدیک شدن به تاریخ از سرگیری مذاکرات هسته‌ای وین صورت می‌گیرد.

تحریم‌های اعلام شده، ممنوعیت فروش هرگونه تجهیزات آمریکایی مربوط به صنعت هوایی یا قطعات یدکی را در بر می‌گیرد و درمیان شرکت‌های تحریم شده نام شرکت‌هایی از انگلیس، اردن، عراق، امارات، سوریه، ترکیه و فرانسه که با ماهان ایر همکاری کرده بودند نیز به چشم می‌خورد.

هواپیمایی ماهان از سال‌ها پیش و از سال ۲۰۱۱ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.

البته سال‌های پیش از آن نیز ماهان ایر در برهه‌هایی در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار داشت و آمریکا نیز چند شرکت بین‌المللی را به خاطر فروش هواپیما به ماهان ایر مشمول مجازات‌هایی کرده بود.

ماهان، پس از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی یا ایران‌ایر بزرگترین شرکت هواپیمایی ایران است که بین تهران و پاریس، چهار پرواز در هفته داشته و یکی از شرکت‌های ایرانی است که پس از اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، در فهرست تحریمی‌ها قرار گرفته است.

کد مطلب 5355796

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