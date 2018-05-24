چند فرد و شرکت مرتبط با ایران به لیست تحریمهای آمریکا اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت خزانه داری آمریکا چند شرکت هواپیمایی ایرانی را به لیست تحریم ها علیه ایران اضافه کرد.

طبق بیانیه منتشر شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا، این تحریم های جدید علیه علیه سه فرد حقیقی و تعدادی از شرکت های هوایی اعمال شده است.

این افراد و شرکت ها عبارتند از:

ایرج رونقی، تبعه ایران، به بهانه ارتباط با شرکت هواپیمایی معراج

یگانه گل نهال، تبعه ترکیه، به بهانه ارتباط با شرکت هواپیمایی ماهان

تورج زنگنه، شهروند ایران، به بهانه ارتباط با شرکت هواپیمایی معراج

شرکت لجستیک و هاواچیلیک حزمتلری، ثبت‌شده در ترکیه

شرکت هواپیمایی «بلوایر»، به اتهام ارتباط با شرکت هواپیمایی ماهان

شرکت هواپیمایی «دنا»، به اتهام ارتباط با هواپیمایی معراج، ایرج رونقی و ارتباط با تورج زنگنه

هواپیمایی «اوتیک»، به اتهام ارتباط با هواپیمایی ماهان

شرکت هواپیمایی بلو ایر(Blue Airways)

شرکت هاواچیلیک لجستیک، ثبت‌شده در ترکیه به اتهام ارتباط با هواپیمایی ماهان

شرکت «تریگرون»، ثبت‌شده در ترکیه به اتهام ارتباط با ماهان و گل نهال یگانه

این وزارت خانه ۳۱ هواپیمای شرکت ماهان و معراج را به فهرست تحریمی خود اضافه کرده است. از این میان ۵ هواپیما به شرکت معراج، ۱۲ فروند به شرکت ماهان، ۹ هواپیما به شرکت کاسپین متعلق هستند. ۵ فروند از این هواپیماهای تحریمی هم متعلق به شرکت پویا ایر هستند.