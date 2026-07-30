به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا در اقدامی خصمانه، روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران وضع کرد که شبکه‌های جهانی حامی ماهان ایر، شرکت هواپیمایی ایرانی که به ادعای واشنگتن اعضای سپاه پاسداران ایران و همچنین سلاح و پهپاد را حمل می‌کند، هدف قرار می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شد که شش نهاد و فرد در چین، هند، روسیه و ایران را به دلیل فعالیت به عنوان نماینده فروش و شبکه‌های پشتیبانی برای این شرکت هواپیمایی که پیش از این مشمول تحریم‌های ایالات متحده و اروپا بوده است، به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.

این اقدام خصمانه آمریکا درحالی صورت گرفته که مقامات کاخ سفید بارها ادعای روند دیپلماسی را دارند.