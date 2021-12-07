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۱۶ آذر ۱۴۰۰، ۱۱:۲۷

معرفی فیلم‌های ایرانی بخش مسابقه بین‌الملل «سینماحقیقت»

معرفی فیلم‌های ایرانی بخش مسابقه بین‌الملل «سینماحقیقت»

فیلم‌های ایرانی بخش مسابقه بین‌الملل پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و اطلاع‌رسانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۷ فیلم ایرانی به بخش‌های مختلف کوتاه، نیمه بلند و بلند مسابقه بین‌الملل پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» راه پیدا کردند. مستندهای «ایستوود» به کارگردانی علیرضا رسولی نژاد، «چهره پرداز» به کارگردانی جعفر نجفی و «استخوان‌های شکسته» به کارگردانی علیرضا معماریانی به بخش مسابقه بلند «بین‌الملل» راه یافتند و در کنار ۱۲ مستند خارجی به رقابت می‌پردازند.

«گیسلو» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی و «بچه‌های زمین خاکی» ساخته میکائیل دیانی راهی بخش فیلم‌های نیمه بلند مسابقه بین‌الملل «سینماحقیقت» شدند و با ۷ مستند خارجی در این بخش مورد داوری قرار می‌گیرند. «بی‌بی جان» به کارگردانی مشترک نرگس جودکی و ایمان پاکنهاد و «آب، باد، خاک، نان» به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری به بخش فیلم‌های کوتاه مسابقه بین‌الملل راه یافته و در کنار ۱۰ مستند خارجی این بخش داوری خواهند شد.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینمای مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۵ آذر به دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.

کد مطلب 5369726
زهرا منصوری

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