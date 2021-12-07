به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و اطلاع‌رسانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۷ فیلم ایرانی به بخش‌های مختلف کوتاه، نیمه بلند و بلند مسابقه بین‌الملل پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» راه پیدا کردند. مستندهای «ایستوود» به کارگردانی علیرضا رسولی نژاد، «چهره پرداز» به کارگردانی جعفر نجفی و «استخوان‌های شکسته» به کارگردانی علیرضا معماریانی به بخش مسابقه بلند «بین‌الملل» راه یافتند و در کنار ۱۲ مستند خارجی به رقابت می‌پردازند.

«گیسلو» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی و «بچه‌های زمین خاکی» ساخته میکائیل دیانی راهی بخش فیلم‌های نیمه بلند مسابقه بین‌الملل «سینماحقیقت» شدند و با ۷ مستند خارجی در این بخش مورد داوری قرار می‌گیرند. «بی‌بی جان» به کارگردانی مشترک نرگس جودکی و ایمان پاکنهاد و «آب، باد، خاک، نان» به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری به بخش فیلم‌های کوتاه مسابقه بین‌الملل راه یافته و در کنار ۱۰ مستند خارجی این بخش داوری خواهند شد.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینمای مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۵ آذر به دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.