اعلام تعداد متقاضیان حضور در جشنواره «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و اطلاع‌رسانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، با پایان یافتن زمان ارسال لینک فیلم برای حضور در پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» دبیرخانه این جشنواره تعداد آثار متقاضی حضور در «سینماحقیقت» را تا تاریخ ۱۱ آبان، ۶۵۰ مستند اعلام کرد.

بر اساس این آمار ۱۰۴ فیلم مستند بلند، ۱۷۸ اثر نیمه بلند و ۳۶۸ فیلم مستند کوتاه متقاضی حضور در پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شده‌اند. اسامی فیلم‌های منتخب بخش «مسابقه ملی» پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در سه گروه مستندهای کوتاه (تا ۴۰ دقیقه)، نیمه‌بلند (۴۰ تا ۷۰ دقیقه) و بلند (بالای ۷۰ دقیقه)، تا اواخر آبان‌ اعلام خواهد شد.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را به دبیری محمد حمیدی مقدم، در آذر ۱۴۰۰ برگزار خواهد کرد.