کرونا در کمین است/ شب یلدا و احتمال افزایش مبتلایان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – آناهیتا رحیمی: طولانی‌ترین شب سال از راه می‌رسد و بهتر است تا کاهش آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا را دلیلی بر ریشه کن شدن این ویروس بدقلق تلقی نکنیم چرا که همواره خطر در کمین است و کوچک‌ترین سهل انگاری می‌تواند ما را به روزهای تلخ گذشته بازگرداند.

امسال نیز ویروس کرونا میهمان ناخوانده طولانی‌ترین شب سال است و اگر مردم به فکر برگزاری دورهمی باشند و از سویی با کاهش آمار مبتلایان، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را به باد فراموشی بسپارند باید با آغوش باز، به استقبال گونه جدید ویروس کرونا برویم.

۹۰ درصد افراد بالای ۱۲ سال واکسینه شده‌اند

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت علوم پزشکی تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه واکسیناسیون استان در حد قابل قبولی است و نزدیک ۹۰ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله واکسینه شده‌اند.

سیمین خیاط زاده ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی، درصد پوشش واکسیناسیون افراد بالای ۱۲ سال، نزدیک به ۹۰ درصد است و حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از جمعیت نام برده شده واکسینه نشده‌اند که البته مراجعه آنها به مرور زمان انجام می‌گیرد و از این رو تمام آحاد جامعه باید کارت واکسن را برای ادامه فعالیت خود ارائه دهند.

وی افزود: خوشبختانه واکسن اسپوتنیک، آسترازنکا، سینوفارم، اسپایکوژن، پاستوکووک و برکت موجود است و هیچ گونه کمبودی در تزریق واکسن وجود ندارد و تنها واکسن آسترازنکا کاهش یافته است که طی هفته آتی باید از سوی وزارت بهداشت با تاریخ طولانی‌تر تأمین شود که در این صورت با مشکل خاصی روبرو نخواهیم شد.

خوشبختانه واکسیناسیون استان در حد قابل قبولی است و نزدیک ۹۰ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله واکسینه شده‌اند

خیاط زاده گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت، افراد بالای ۴۰ سال که سه ماه از تاریخ تزریق دز دوم گذشته است می‌توانند برای تزریق دز سوم واکسن مراجعه کنند و از این رو افرادی که واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک تزریق کرده‌اند نیز بعد از گذشت ۶ ماه از تزریق دز دوم، می‌توانند برای تزریق دز سوم مراجعه کنند.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز توضیح داد: در ماه‌های آتی بعد از تکمیل تزریق دز سوم افراد بالای ۴۰ سال، می‌توان تزریق دز سوم سینوفارم برای افراد زیر ۴۰ سال را نیز شروع کرد تا روند واکسیناسیون تکمیل شود.

وی افزود: زمانی آسوده خاطر می‌شویم که بتوانیم در کل جمعیت، درصد پوشش واکسیناسیون را به ۸۰ درصد برسانیم بدین معنی که ۸۰ درصد جمعیت کل استان، هر دو دز واکسن را تزریق کرده باشند و در حال تزریق دز سوم باشیم و در این زمان، شاید اجازه داده شود برخی از محدودیت‌ها از میان برداشته شود.

خیاط زاده در ادامه گفت: اما تا زمانی که به این حالت نرسیده‌ایم اگر در دورهمی‌ها شرکت کنیم و یا در فصل زمستان در فضاهای بسته‌ای باشیم که در و پنجره‌ها بسته است و هیچ گونه تهویه هوا وجود ندارد احتمال انتقال بیماری وجود ندارد.

مادران باردار در معرض خطر هستند

وی افزود: در حال حاضر بیشترین نگرانی ما از مادران باردار است چرا که قرار گرفتن در فصل آنفلوانزا و هم‌چنین ویروس کرونا، می‌تواند برای مادر و جنین خطرآفرین باشد تا حدی که ممکن است جنین و مادر، جان خود را از دست دهند.

در حال حاضر بیشترین نگرانی ما از مادران باردار است

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد: اگر موج بعدی ویروس کرونا که انتظار می‌رود اومیکرون باشد، آغاز شود با ۵ برابری قدرت انتقال همراه بوده و سریع انتقال خواهد یافت و ممکن است انتقال و انتشار بیماری در دورهمی‌های شب یلدا و میهمانی‌ها سریع‌تر باشد.

خیاط زاده افزود: اگر مردم اخبار را دنبال کنند آرام آرام، در بسیاری از کشورها، اومیکرون شناسایی شده و حتی در کشور ترکیه نیز گزارش شده است و می‌تواند با مسافرت‌هایی که انجام می‌گیرد انتقال یابد و وارد کشور ما نیز شود.

لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی

وی گفت: واکسن به طور نسبی می‌تواند در مقابل ویروس کرونای اومیکرون حفاظت کننده باشد و بنابراین توصیه می‌شود افرادی که تاکنون واکسینه نشده‌اند برای تزریق واکسن مراجعه کنند و حتی افرادی که واکسینه شده‌اند اما دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند از حضور در دورهمی‌ها پرهیز کنند و استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را نیز فراموش نکنند.

خیاط زاده بیان کرد: فاصله گذاری اجتماعی یکی از نکات اساسی است که همواره باید رعایت شود تا اینکه وضعیت کنونی حاکم در جامعه که منجر شده است تا چرخ‌های اقتصادی جامعه بچرخد استمرار یابد و همواره باید به این فکر کنیم که با از راه رسیدن موج‌های جدید کرونا بسیاری از مشاغل دچار مخاطره شده و بسیاری از افراد از چرخه‌های اقتصادی دور می‌مانند.

وی در پایان افزود: تمام افراد جامعه باید دست به دست هم دهند و هم‌چنان از دورهمی‌ها پرهیز کنند تا وضعیت آبی و زرد در استان و کشور استمرار یابد تا با تکمیل واکسیناسیون نیز، به روزهای خوبی دست یابیم.

شهر قرمز و نارنجی نداریم

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بستری‌های موجود در استان کمتر از ۴۰۰ نفر می‌باشد و موارد جدید بیماری به صورت روزانه به ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر کاهش یافته است و هم‌چنین موارد فوتی روزانه نیز ۴ تا ۵ نفر می‌باشد.

عباسعلی درستی افزود: در حال حاضر شهر قرمز و نارنجی نداریم و ۵ شهرستان در وضعیت کرونایی زرد قرار دارد و بقیه شهرستان‌ها نیز در وضعیت آبی قرار گرفته‌اند.

در حال حاضر شهر قرمز و نارنجی در استان نداریم و ۵ شهرستان در وضعیت کرونایی زرد قرار دارد

وی در رابطه با وضعیت واکسیناسیون در کل استان توضیح داد: در حال حاضر دز اول بالای ۱۲ سال بیش از ۹۰ درصد، دز دوم حدود ۸۰ درصد و دز سوم نیز حدود ۳۰ درصد است.

درستی بیان کرد: با وجود اینکه واکسیناسیون ادامه دارد اما هنوز تکمیل نشده است و به همین دلیل اگر افراد دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نکنند بار دیگر بیماری بازخواهد گشت و هم‌چنین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی الزامی است و از این رو تمام افراد باید از ماسک استفاده کرده و فاصله گذاری اجتماعی را نیز رعایت کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: همان گونه که گفته شد به این دلیل که هنوز واکسیناسیون تکمیل نشده است مردم باید هم چنان به رعایت کردن دستورالعمل‌های بهداشتی پایبند باشند.

وی با اشاره به سرعت انتشار بالای اومیکرون افزود: با توجه به اینکه سرعت انتشار اومیکرون بالاست احتمال اینکه در روزهای آتی وارد کشور شود دور از انتظار نیست.

پرهیز از دورهمی در شب یلدا

یک کارشناس فوریت‌های پزشکی و فعال رسانه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: عللی که همواره منجر به اوج یافتن ویروس کرونا می‌شود قرار گرفتن در کنار افرادی با علائم محرز و مشکوک به کروناست که با قرار گرفتن فرد مبتلا در فضای بسته در دورهمی‌ها، مبتلا شدن سایر افراد نیز دور از انتظار نیست.

حبیب حسینقلی زاده ادامه داد: با وجود اینکه در حال حاضر آمار و ارقام مبتلایان به دلیل تزریق واکسن کرونا کاهش یافته است اما احتمال اینکه بار دیگر افرادی که واکسینه شده‌اند به ویروس کرونا مبتلا شوند وجود دارد.

وی افزود: واکسن، شدت بیماری در افراد را کاهش می‌دهد و به معنای این نیست که افراد واکسینه شده تحت هیچ شرایطی به ویروس کرونا مبتلا نخواهند شد.

به فکر سلامتی خود و عزیزانمان باشیم

این کارشناس فوریت‌های پزشکی و فعال رسانه گفت: با وجود اینکه آمار فوتی‌های کرونا کاهش یافته نباید به فکر دورهمی‌ها در شب یلدا افتاد و اگر به فکر سلامتی خود و عزیزانمان هستیم، می‌توان از طریق تماس‌های تلفنی نیز از حال یکدیگر باخبر شد و به دلیل اینکه متأسفانه کودکان نیز به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند باید تا حد امکان از دورهمی‌ها پرهیز کرد.

حسینقلی زاده بیان کرد: نباید به این امید که ویروس کرونا کاهش یافته است به فکر برگزاری دورهمی و میهمانی بیفتیم چرا که ممکن است موجب انتقال و انتشار کرونا به همدیگر شده و خاطرات بدی را برای همدیگر رقم بزنیم.

وی در پایان گفت: بستگان افراد مسن و دارای بیماری‌های زمینه‌ای که بیشتر از سایر افراد در معرض ویروس کرونا قرار دارند نباید پس از تحمل روزهای قرنطینه و عدم حضور در دورهمی‌ها، سلامتی آنان را به خطر اندازند.

این روزها با اینکه با کاهش آمار و ارقام مبتلایان و فوتی‌های ناشی از کرونا هستیم اما نباید فراموش کنیم که باز هم کرونا در میان ما پرسه می‌زند و خطر در کمین است و حتی با وجود روند واکسیناسیون در سطح استان، باید به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی پایبند باشیم در نتیجه بهتر است تنها به خاطر چند ساعت دورهمی در شب یلدا، خاطره بدی برای کسانی که دوستشان داریم رقم نزنیم.