کرونا در اردبیل روی دور ثابت/ آمار فوتی ها از مرز ۲۶۰۰ نفر گذشت

شهرام حبیب زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روند ثابت بیماری کرونا در استان اردبیل به معنی غفلت یا سهل انگاری از خطرات ناشی از این بیماری نیست چرا که سازمان جهانی بهداشت اخیراً با جدیت نسبت به شیوع سویه جدید این بیماری به مردم جهان هشدار داده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان اردبیل در شبانه روز گذشته، افزود: در ۲۴ ساعت گذشته با بستری ۳۲ بیمار جدید در بیمارستان‌های استان تعداد کل بستری‌های استان به ۱۲۹ نفر افزایش یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح کرد: هم اکنون ۳۳ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه و ICU بیمارستان‌های استان تحت مراقبت و درمان هستند که خوشبختانه در این مدت شاهد ثبت یک روز بدون فوتی دیگر در استان بودیم.

حبیب زاده کاهش مراقبتهای بهداشتی و پروتکل‌های فردی و عمومی را در استان خطرناک دانست و اضافه کرد: در شبانه روز گذشته ۲۱ نفر از هم استانی‌ها با کسب بهبودی نسبی و نظر تیم پزشکی و درمانی از مراکز درمانی استان ترخیص شدند.

وی به آمار کل فوتی‌های کرونا در استان اردبیل اشاره و بیان کرد: از ابتدای شیوع بیماری در استان تا به امروز تعداد ۲ هزار و ۶۰۳ نفر از هم استانی‌ها بر اثر ابتلاء به این بیماری جان خود را از دست دادند.

این مسئول همچنین خاطرنشان کرد: تعداد واکسن‌های تزریقی در استان تا به این لحظه به تعداد یک میلیون و ۷۰۵ هزار و ۵۳۲ دز بوده که در آمار تفکیکی تعداد ۸۹۹ هزار و ۴۷۰ دز در نوبت اول، ۷۶۳ هزار و ۳۶۰ دز در نوبت دوم و ۴۲ هزار و ۷۰۲ دز در نوبت یادآور در استان تزریق شده است.

به گفته حبیب زاده و بر اساس اعلام وزارت بهداشت هم اکنون شهرستان‌های اردبیل، مشگین شهر و پارس آباد در وضعیت زرد و شهرستانهای خلخال، گرمی، بیله سوار، نیر، اصلاندوز، سرعین، کوثر و نمین در وضعیت آبی قرار دارند.