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کد مطلب 5375904
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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۹:۴۵

طرح شفافیت و رتبه‌ بندی معلمان جزء اولویت‌های مجلس است

طرح شفافیت و رتبه‌ بندی معلمان جزء اولویت‌های مجلس است

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شفافیت رای به مسائل کلی مثل برجام و FATF قطعا مورد نظر نمایندگان مجلس است.

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