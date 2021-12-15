دریافت 8 MB کد مطلب 5375904 https://mehrnews.com/xWJ3m ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۹:۴۵ کد مطلب 5375904 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۹:۴۵ طرح شفافیت و رتبه بندی معلمان جزء اولویتهای مجلس است نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شفافیت رای به مسائل کلی مثل برجام و FATF قطعا مورد نظر نمایندگان مجلس است. کپی شد مطالب مرتبط طرح شفافیت سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد رتبهبندی معلمان شامل بخشهای اداری و خدماتی نمیشود مشکلات اقتصادی ما ناشی از عدم شفافیت بودجه است ساختارهای مجلس باید اصلاح شود/ رایزنی با «قالیباف» درباره بودجه سرنوشت مبهم «طرح شفافیت»/ مجلس انقلابی راه مجلس دهم را میرود؟! برچسبها طرح شفافیت آرای نمایندگان علی نیکزاد مجلس شورای اسلامی
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