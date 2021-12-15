دریافت 9 MB کد مطلب 5375998 https://mehrnews.com/xWJ5g ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۷ کد مطلب 5375998 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۷ برنامه دولت برای کنترل تورم ناشی از حذف ارز۴۲۰۰ تومان چیست؟ توضیحات نوری دبیر ستاد بودجه کشور در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط «لایحه افزایش سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰» عادی بررسی میشود بودجه ۱۴۰۱ دولت هیچ وابستگی به مذاکرات ندارد ماجرای گم شدن ۶۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کره حیوانی دولت عامل اصلی گرانی برنج است/ بخش خصوصی با ارز۴۲۰۰ تومانی ضعیف شد کمیتهای برای نظارت بر نحوه تخصص ارز۴۲۰۰ تومان تشکیل میشود آقای روحانی! آدرس غلط به مردم ندهید/ مجلس با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بود افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق برای سال آینده/اصلاح قانون اصل ۴۴ کلید خورد برچسبها ارز ارز 4200 تومانی لایحه بودجه دولت سیزدهم
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