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کد مطلب 5375998
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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۷

برنامه دولت برای کنترل تورم ناشی از حذف ارز۴۲۰۰ تومان چیست؟

برنامه دولت برای کنترل تورم ناشی از حذف ارز۴۲۰۰ تومان چیست؟

توضیحات نوری دبیر ستاد بودجه کشور در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشاهده می کنید.

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