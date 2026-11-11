https://mehrnews.com/x3dzXg ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۱ کد مطلب 7008384 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۱ مادر شهیدان «اسدی» با پیکر مطهر یک شهید گمنام دیدار کرد قوچان- منزل مادر شهیدان اسدی در قوچاک عصر چهارشنبه عطرآگین از حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام بود. دریافت 16 MB کد مطلب 7008384 کپی شد مطالب مرتبط استقبال مردم شهر کهنه از پیکر مطهر یک شهید گمنام میزبانی مدارس کاشمر از پیکر مطهر یک شهید گمنام استقبال دانشجویان قوچانی از پیکر مطهر یک شهید گمنام گرگان امشب به احترام شهید ایستاد؛ روایت یک شهر از وفاداری وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام در حرم امام رضا(ع) برچسبها خراسان رضوی شهرستان قوچان شهید گمنام
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