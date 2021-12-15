‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، شرکت‌های هرمی در سال‌های اخیر در پوشش‌های مختلفی اقدام به کلاهبرداری و دانه‌پاشی برای مالباختگان خود کرده‌اند. با بررسی چگونگی فعالیت این متخلفان، می‌توان متوجه شد که شیوه و ترفندهای شرکت‌های هرمی نسبت به گذشته متحول شده است.

برخی از این شرکت‌ها برخلاف رویه سابق خود، با فریب و اغوا مالباختگان به «کسب درآمدهای نامتعارف دلاری»، «معاملات رمزارز و بیت‌کوین» و «سرمایه‌گذاری در بورس‌های بین المللی» فعالیت هرمی خود را با هدف دزدی سرمایه‌های دلاری مردم در داخل یا خارج از کشور اداره می‌کنند. ظهور شرکت‌های هرمی دلاری باعث شده است تا این متخلفان علاوه بر کلاهبرداری از شهروندان و چپاول دارایی‌های آن‌ها، با خروج ارز از ایران، فشار مضاعفی به اقتصاد کشور وارد کنند.

شرکت‌های هرمی دلاری در دام وزارت اطلاعات

ماه گذشته بود که وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای خبر از انهدام یکی از بزرگترین شرکت‌های هرمی با نام یونیک فاینانس داد. در این اطلاعیه آمده بود: «با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان، بیش از ۱۵۰ نفر از سرشبکه‌ها و سرکرده‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس (unique finance) در ۱۹ استان کشور شناسایی و به مرجع قضائی معرفی شدند.»

پس از این اقدام پرونده قضائی برای متهمان و سرکردگان یونیک فایناس تشکیل شده و این پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در روزهای گذشته سخنگوی قوه قضائیه خبر از صدور محکومیت برای برخی از متهمین این پرونده داد.

ذبیح الله خدائیان در نشست خبری قوه قضائیه در تاریخ ۱۶ آذرماه گفته بود: «متخلفان پرونده شرکت یونیک فاینانس از طریق عضوگیری در شرکت‌های هرمی وجوه زیادی را از مردم گرفته بودند و بدین ترتیب محسن درخشان فر به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی به ۵ سال حبس و مصطفی الماسی به ۵ سال حبس محکوم شدند.»

نحوه فعالیت شرکت‌های هرمی دلاری

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون کلاهبرداران هرمی با ترفند جدید سرمایه‌گذاری در بورس‌های بین‌المللی همچون بورس اوراق بهادار نیویورک (شامل بورس نیویورک و بورس نزدک)، لندن، لوکزامبورگ، فرانکفورت، استرالیا و غیره اقدام به فریب مالباختگان خود کرده‌اند.

وی با بیان اینکه به این شرکت‌ها اصطلاحاً شرکت‌های هرمی دلاری می‌گویند، گفت: شیوه اخاذی و پرداخت سود آن‌ها معمولاً با دلار و در پوشش شرکت‌های صوری خارجی انجام می‌شود؛ گفتنی است که با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در طی سال‌های اخیر، سه عدد از بزرگترین این شرکت‌ها به نام‌های «یونیک فاینانس»، «ورد واید انرژی» و «فایننشیال» منهدم و سرکردگان آن‌ها به دستگاه قضائی معرفی شده‌اند.

جلوگیری از خروج ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور

این منبع آگاه با بیان اینکه گستره فعالیت «یونیک فاینانس»، «ورد واید انرژی» و «فایننشیال» به ترتیب در ۲۱، ۷ و ۳ استان کشور بوده است، خاطر نشان کرد: حجم دلاری کلاهبرداری شده توسط این شرکت‌های هرمی بالغ بر میلیون‌ها دلار بوده است.

وی با بیان اینکه مجموع حجم کلاهبرداری شرکت‌های هرمی دلاری در طی سه سال اخیر رقمی بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار بوده است، گفت: با شناسایی این شرکت‌ها به طور میانگین سالانه از خروج ۱۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری شده است.

رمزارزها، ابزار کلاهبرداری شرکت‌های هرمی

بنابر شواهد موجود، هنوز هم سرشاخه‌های فراری این شرکت‌ها در خارج از کشور به وسیله فضای مجازی، اقدام به پیدا کردن طعمه‌های خود در داخل کشور می‌کنند. آن‌ها عمدتاً به وسیله رمزارزهای جعلی مالباختگان را وادار به انتقال دلار به خارج از کشور کرده و سپس سرمایه‌های آن‌ها را چپاول می‌کنند.

به طور مثال، علی رغم برخوردهای صورت گرفته و دستگیری سرشاخه‌های شرکت یونیک فاینانس، هنوز هم بازماندگان آن‌ها با ابداع شگردهای جدید از جمله ارائه توکن جعلی با نام UNQT به دنبال ادامه حیات خود هستند.

کلاهبرداری با کلیدواژه «کسب درآمد به دلار»

کسب درآمد به دلار مهم‌ترین تبلیغ شرکت‌های هرمی دلاری در سال‌های گذشته بوده است؛ در تبلیغات این شرکت‌ها سرمایه افراد تحت عنوان خرید سهام به شرکت هرمی جذب می‌شود

سرشاخه‌های شرکت هرمی یونیک فاینانس با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی به فریب افراد برای سرمایه‌گذاری در این مجموعه می‌پرداختند به طوری که با وعده پرداخت سود روزانه ۳ درصدی در ازای خرید ۵۰۰ دلار سهم، پول‌های مردم را دریافت می‌کردند.

البته در صورت پرداخت بیش از ۵۰۰۰ دلار نیز یونیک فایناس وعده سودی بین ۲ تا ۶ درصد مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری شده را نیز به مالباختگان می‌داده است.

هرمی‌ها با چه ترفندهایی اقدام به کلاهبرداری ارزی می‌کنند؟

به گزارش مهر، «ارسال مستقیم پول به حساب‌های شرکت در امارات»، «ارسال مستقیم بیت‌کوین به حساب شرکت»، «واسطه‌گری صرافی‌های متخلف»، «استفاده از درگاه پرداخت PayPal»، «صرافی وسترن یونیون» و «انتقال داخلی بین حساب‌های بانکی» از جمله ترفندهایی بوده است که کلاهبرداران یونیک فاینانس از آن‌ها برای انتقال دلارهای مالباختگان خود به خارج از کشور استفاده کرده‌اند.

طبق اظهارات سرشاخه‌های این شرکت، دست‌کم ۱۰۰ هزار نفر سرمایه‌گذار ایرانی مشغول فعالیت در این سیستم بوده‌اند. اگرچه نوسانات بازارهای مالی داخلی، یکی از دلایل گرایش سرمایه‌گذاران به این گونه شرکت‌های مدعی فعالیت در سطح بین‌المللی است اما مردم می‌بایست به این مسئله توجه کنند که این شرکت‌ها هیچ‌گونه مجوز فعالیتی نداشته و در لیست هشدار سازمان‌های امنیتی در سطح بین‌المللی قرار دارند.