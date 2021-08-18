انهدام باند کلاهبرداری شرکت هرمی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نادربیگی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول خبری مبنی بر فعالیت تعدادی از اعضای شرکت هرمی در محل‌های مختلف شهر کرج، بررسی موضوع در دستورکار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های کارآگاهان مشخص شد متهم و سرشبکه اصلی این باند کلاهبرداری با اجاره کوتاه مدت آپارتمان در مناطق مختلف شهر کرج به همراه ۸ نفر از دوستانش اقدام به شناسایی و جذب مالباختگان که اغلب از افراد ناآگاه بودند با بهانه استخدام در کارهای دولتی و.. می‌کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز بیان کرد: بلافاصله اقدامات کارآگاهان برای شناسایی مخفیگاه اعضای این باند آغاز و پس از انجام تحقیقات گسترده و به کارگیری اقدامات پلیسی در نهایت محل اختفا نامبردگان در منطقه حیدرآباد کرج شناسایی و هر ۹ متهم در یک عملیات ضربتی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از منزل متهمان مقداری جزوات آموزشی مربوط به شرکت‌های هرمی کشف شد. افزود: در تحقیقات انجام گرفته از متهمان آنها به صراحت به فعالیت و عضویت در شرکت هرمی QNET اعتراف و مشخص شد هرکدام مبلغ حدود ۸۵۰ میلیون ریال در شرکت هرمی سرمایه گذاری کرده و در حال حاضر در حال عضوگیری برای این شرکت کلاهبرداری بودند.

نادربیگی با اشاره به مشخص شدن تعداد زیرمجموعه و جایگاه هر کدام از افراد در هرم گفت: ارزش کلاهبرداری‌های صورت گرفته از سوی این باند ۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی متذکر شد: پس از تکمیل تحقیقات پرونده، متهمان به دادسرا اعزام و با قرار مناسب روانه زندان شدند.