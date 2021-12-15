  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۳:۵۴

تا ۲۰۳۰ ؛

تویوتا ۷۰ میلیارد دلار در خودروهای برقی سرمایه گذاری می کند

تویوتا ۷۰ میلیارد دلار در خودروهای برقی سرمایه گذاری می کند

شرکت تویوتا موتورز اعلام کرد ۸ میلیارد ین (۷۰ میلیارد دلار) برای توسعه خودروهای برقی تا ۲۰۳۰ میلادی سرمایه گذاری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیمی از این مبلغ برای توسعه خط تولید خودروهای برقی مجهز به باتری است.

البته بزرگترین خودروساز جهان که اخیراً وارد بازار خودروهای برقی شده، پیش بینی می کند فروش سالانه خودروهای برقی آن تا پایان دهه به ۳.۵ میلیون دستگاه برسد.

این رقم بسیار کمتر از فروش رقبای بزرگی مانند فولکس واگن است که در ماه جولای پیش بینی کرد تا پایان دهه جاری نیمی از فروش خودروهای برقی جهان را به خود اختصاص می دهد.

تویوتا در حالی این خبر را اعلام کرد که شرکت های خودروسازی سنتی به سرعت در حال رقابت با تسلا هستند که در سال جاری به ارزشمند ترین خودروساز جهان تبدیل شد. در ماه اکتبر ارزش تسلا در بازار به هزار میلیارد دلار رسید.

کد مطلب 5376124
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها