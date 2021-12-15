تویوتا ۷۰ میلیارد دلار در خودروهای برقی سرمایه گذاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیمی از این مبلغ برای توسعه خط تولید خودروهای برقی مجهز به باتری است.

البته بزرگترین خودروساز جهان که اخیراً وارد بازار خودروهای برقی شده، پیش بینی می کند فروش سالانه خودروهای برقی آن تا پایان دهه به ۳.۵ میلیون دستگاه برسد.

این رقم بسیار کمتر از فروش رقبای بزرگی مانند فولکس واگن است که در ماه جولای پیش بینی کرد تا پایان دهه جاری نیمی از فروش خودروهای برقی جهان را به خود اختصاص می دهد.

تویوتا در حالی این خبر را اعلام کرد که شرکت های خودروسازی سنتی به سرعت در حال رقابت با تسلا هستند که در سال جاری به ارزشمند ترین خودروساز جهان تبدیل شد. در ماه اکتبر ارزش تسلا در بازار به هزار میلیارد دلار رسید.