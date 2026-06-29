کاهش فروش جهانی تویوتا برای چهارمین ماه متوالی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تویوتا موتور کورپوریشن، بزرگ‌ترین خودروساز جهان از نظر حجم فروش، برای چهارمین ماه پیاپی با کاهش فروش در بازارهای جهانی روبرو شده است. این افت عملکرد عمدتاً ناشی از اختلالات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و افزایش رقابت در بازار چین به دلیل عرضه خودروهای برقی ارزان‌قیمت توسط شرکت‌های محلی است.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی این خودروساز ژاپنی، میزان فروش جهانی گروه تویوتا (شامل شرکت تابعه دایهاتسو) در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۴ درصد کاهش یافته و به ۸۸۵ هزار و ۲۰۷ دستگاه رسیده است. هم‌زمان، حجم تولید جهانی این گروه نیز با افت ۵.۸ درصدی، به ۸۵۷ هزار و ۷۶۵ دستگاه کاهش یافته است.

این روند نزولی نشان‌دهنده چالش‌های جدی خودروسازان بزرگ سنتی در مواجهه با تغییرات ساختاری بازار جهانی و انتقال سریع مصرف‌کنندگان به سمت خودروهای برقی و هیبریدی است.