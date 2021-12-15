استفاده از بتن غیراستاندارد در پروژه های مسکنی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محرم کریمی امروز در نشست خبری اظهار کرد: ظرف سه سال گذشته هر سال ۵۵ میلیون تن سیمان تولید شده که ۲۰ میلیون تن کیسه ای و ۲۹ میلیون تن فله بوده است. همچنین طبق ادعای انجمن سیمان ۶ میلیون تن صادرات انجام شده که البته معتقدیم کلینکر صادر شده است.

دبیر کانون سراسری انجمن های بتن آماده و قطعات بتنی افزود: از ۲۹ میلیون تن سیمان تولید شده، چهار میلیون تن برای پروژه های عمرانی صرف شده و ۲۵ میلیون تن نیز به واحدهای تولیدکننده بتن آماده فروخته شده که تبدیل به ۷۵ میلیون تن بتن آماده شده است.

کریمی با بیان اینکه مصرف کننده ۲۵ میلیون تن سیمان فله واحدهای تولیدکننده بتن آماده هستند، گفت: یکی از هدف های عرضه سیمان در بورس قطع دست دلالان از این حوزه بود اما الان دلالی نسبت به قبل بیشتر شده و دلالان همان دلالان قدیمی هستند و بتنی ها مجبورند سیمان را از دلال بخرند. از طرف دیگر وضعیت فروش سیمان به قدری نابسامان است که در حال حاضر در استان های آذربایجان، تهران و بوشهر مشکل دسترسی به سیمان داریم.

کریمی گفت: قیمت سیمان فله نیز نوسانات زیادی دارد به عنوان مثال سیمان فله در تهران تنی ۶۰۰ هزار تومان و در کرمان ۳۴۲ هزار تومان فروخته می شود.

دبیر کانون سراسری انجمن های بتن آماده و قطعات بتنی افزود: واحدهای تولید بتن آماده کد بورسی دارند اما نمی توانند از بورس سیمان بخرند و به نظر می رسد کارگزاران بورس نیز تحت اختیار دلالان درآمده اند. سیمان فله باید در سیلو خالی شود اما در حال حاضر توسط دلال دپو می شود.

کریمی تصریح کرد: ثانیه اول کل سیمان در بورس فروخته می شود و واحد تولیدکننده بتن نمی تواند سیمانی از بورس بخرد، این در حالی است که وزارت صنعت باید از طریق سامانه جامع تجارت عرضه سیمان را رهگیری کند به این معنا که سیمان توسط هر کسی خریده شد باید مشخص شود در کجا استفاده شده است.

وی گفت: ما نامه نگاری های زیادی با وزارتخانه انجام داده ایم اما به نتیجه ای نرسیده ایم. به نظر می رسد قدرت مافیا به قدری بالاست که صدای ما به گوش کسی نمی رسد.

کریمی تصریح کرد: وقتی سیمان با قیمت های متفاوت به دست ما می رسد ما با چه قیمتی بتن را بفروشیم چگونه قیمت های استان های مختلف را یکی کنیم؟ حتی اگر واحد تولیدکننده بتن از شهرستان های کوچک اقدام به خرید سیمان کنند اما هزینه زیادی برای حمل و نقل باید بپردازند.

وی گفت: طبق مصوبه هیات وزیران در تصمیمات اینچنینی باید نظر انجمن تخصصی اخذ شود اما در مورد نحوه عرضه سیمان در بورس هیچ نظری از ما نگرفتند اما به حرف های مصالح فروش به دقت گوش کردند.

وی یادآور شد: قبلا دلالان سیمان را می خریدند و به واحدهای بتنی می فروختند و الان همین کار را از طریق بورس انجام می دهند. در واقع بورس به دلال وجهه قانونی داده است.

کریمی با بیان اینکه بتن سازان مصرف کننده ۵۵ درصد سیمان کشور هستند، اما با این حال سیمانی به آنها نمی رسد، اظهار کرد: یک مساله ای که با آن مواجه هستیم ورود پیمانکار به تولید بتن است، در حال حاضر پیمانکاران برای پروژه های مسکن وزارت راه و شهرسازی خودشان بتن تولید می کنند.

وی تصریح کرد: پیمانکار کنار پروژه ها نوار نقاله گذاشته و همانجا بتن را بدون هیچ گونه نظارت و رعایت استاندارد و کیفیت سنجی تولید می کند. این مساله در نهایت منجر به بروز یک فاجعه ملی خواهد شد.

دبیر کانون سراسری انجمن های بتن آماده و قطعات بتنی افزود: پیمانکار بدون هیچ گونه نظارتی بتن تولید می کند و از طرف دیگر بتن مازاد را خارج از پروژه های مسکن دولت، می فروشد. ما به وزارت راه و شهرسازی نامه نوشتیم و هشدارهای لازم را دادیم اما هیچ توجهی نشد.

کریمی گفت:دولت باید جلوی استفاده از بتن غیراستاندارد در پروژه های مسکن را بگیرد و از طرف دیگر به گونه ای برنامه ریزی کند که سیمان فله از طریق بورس به دست واحدهای تولیدکننده بتن آماده برسد.