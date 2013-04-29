نقش اصلی بتن در 120 فناوری نوین ساختمان/کاربرد بتن غلطکی به جای آسفالت

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد طی پیامی در چهارمین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه اظهارداشت: استفاده روزافزون از بتن به عنوان ماده ای بسیار پرمصرف در ساختمان ها، راه ها، اسکله ها، بنادر و انواع ابنیه، همگی بیانگر نقش بتن در توسعه کشور و اهمیت آن نزد صاحبنظران و متخصصان به این امر است.

وی تصریح کرد: همانطور که مستحضرید در زمینه صنعت ساختمان،‌ بر طبق سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب،‌ به عنوان مبنای تهیه و تدوین برنامه پنجم توسعه، رفع نیازها و دغدغه های مسکن برای تمام اقشار جامعه به ویژه جوانان از اولویت های این برنامه بوده است که توسط دولت در این دو دوره در قالب طرح مسکن مهر مورد توجه قرار گرفت و جهتگیری شد و تا پایان دولت نیز با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد و براساس تجربیات گذشته و سیاست گذاری های جدید با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و انشاء‌الله به ثمر خواهد نشست.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در این راستا ساخت و توسعه بر پایه اصول و قوانین و مقررات،‌ سرلوحه کار بوده است و بطور حتم دستیابی به کیفیت استاندارد از یک طرف نیازمند زیربنای علمی و تحقیقاتی بوده و از طرف دیگر ما را به سمت بهینه مصرف کردن انرژی و منابع ملی و به حداقل رساندن تبعات زیست محیطی رهنمون می سازد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حمایت از صنعتی سازی مسکن با اجرای طرح مسکن مهر ، افزود: در چند سال گذشته،‌ وزارت راه و شهرسازی با همکاری مرکز تحقیقات راه،‌ ساختمان و مسکن، فعالیت گسترده ای را در زمینه فناوری های نوین ساختمان و سیستم های ساختمانی به انجام رساند تا جایی که هم اکنون با توجه ویژه ای که در طرح مسکن مهر به صنعتی سازی شده است،‌ این رقم از کل واحدهای در دست احداث مسکن مهر،‌ به بیش از 30 درصد افزایش یافته است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارتباط فناوری نوین تایید شده با بتن گفت: از بیش از 120 فناوری نوین تایید شده توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،‌ حدود 80 درصد از آنها با انواع بتن و یا ملات مرتبط است و در بیش از 60 درصد آنها،‌ بتن نقش اصلی را ایفا می کند.

نیکزاد تحقیق و توسعه سیستم های صنعتی سازی و فناوری های مربوط به آنها از جمله مباحث مربوط به سبک سازی،‌ انرژی و انطباق با مباحث مقررات ملی ساختمان را از اولویت های سیاست های آینده دانست و افزود: در این میان بتن و سیستم هایی نیز که بتن یکی از اجزاء‌ آن است،‌ مطرح هستند و این وزارتخانه نیز تمام توان خود را با حمایت دولت و سایر وزارتخانه ها و نهادها جهت حمایت از توسعه این فناوری ها و صنایع و انبوه سازانی که از این فناوری ها بهره گیرند به کار خواهد بست.

به گفته وی، همچنین توسعه راه های اصلی و فرعی، راه آهن،‌ بنادر و اسکله ها که از سیاست ها و برنامه های دولت بوده است و با تلاش جدی ادامه دارد و معرفی فناوری های نوین و مرتبط با بتن در این موارد نیز مورد نظر بوده است و اخیرا نیز استفاده از بتن غلطکی در محوطه سازی مسکن مهر و روسازی راه‌ها به عنوان جایگزین اسفالت در برنامه قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: مسلما سیاست گذاری کلان کشور و برنامه ریزی در جهت حمایت از تحقیقات کاربردی و فراهم آوردن بستر مناسب،‌ سبب به ظهور رسیدن نتایج این تحقیقات در عرصه اجرا خواهد بود تا بتوان در پرتو فرامین مقام معظم رهبری در مسیر دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور حرکت نمائیم.

وی ارتباط تنگاتنگ مرکز تحقیقات باصنایع را به منظور توسعه بیشتر صنعتی سازی مسکن، همچنین در توسعه و معرفی انواع فناوری نوین مرتبط با صنعت راه و ساختمان شامل سیستم های نوین سازه ای،‌ تولید انواع مصالح سبک، ملات های خشک و آماده ای، استفاده از فناوری های نوین بتن در ساخت اسکله ها، راه ها،‌ بنادر، فرودگاه ها و غیره‌، ضروری دانست و خواستار در اولویت قرار گرفتن طرح های تحقیقاتی جهت اصلاح الگوی مصرف در صنعت راه و ساختمان منطبق با اقلیم مناطق مختلف در کشور و جهت احداث سازه هایی امن و با عمر مفید زیاد و همچنین استفاده از مصالح بومی و ارتقاء کیفی این مصالح از سوی پژوهشگران شد.

نیکزاد تصریح کرد: امروز کشور با تکیه بر دانش متخصصان و پشتکار و نیروی جوانان، با وجود تنگ نظری ها و مانع تراشی های بین المللی توانسته است به دستاوردهایی برسد که نشان از خودباوری و عزم دلسوزان میهن دارد که با عزم جدی مسئولان نظام و همت والای شما، در آینده ای نزدیک،‌ پرچم جمهوری اسلامی ایران بر فراز قله های افتخار در سرتاسر جهان برافراشته خواهد شد.