نوسان قیمتی سیمان فله/ دیگر کسی به کیفیت اهمیت نمی دهد

مهرداد نظارت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر برای تأمین سیمان فله مشکلی نداریم، اظهار کرد: در حالی که بازار با رکود مواجه شده اما قیمت سیمان فله در بورس کالا هر روز در حال تغییر است. در هفته‌های گذشته قیمت سیمان فله در هر تن به ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود. وضیعت نوسانی قیمت‌ها موجب شده بتن سازان نتوانند قرارداد ببندند.

رئیس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران افزود: اگر سیمان به درستی وارد بورس می‌شد اصلاً مشکلی نداشتیم؛ در ابتدای ورود که با مشکل تأمین مواجه بودیم زیرا دلالان بیشترین سیمان را می‌خریدند، هم اکنون نیز با نوسان قیمت مواجه شده ایم. ما نمی‌گوییم قیمت گذاری دستوری داشته باشیم بلکه لازم است یک سقف قیمتی برای سیمان فله در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد سیمان فله را بتن سازان مصرف می‌کنند؛ بنابراین چرا باید سیمان به دلال و مصالح فروش فروخته شود؟ باید اولویت خرید سیمان فله با بتن ساز و واحدهای دارای پروانه بهره برداری باشد.

نظارت تصریح کرد: نکته مهم در مورد سیمان فله این است که در صورت نوسانی شدن قیمت این کالا، قیمت ساختمان نیز نوسانی می‌شود. هم اکنون بازار در رکود است و قیمت سیمان فله به این شکل صعودی شده اگر از رکود خارج شود قیمت به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

دیگر کسی به کیفیت سیمان فله اهمیت نمی‌دهد

رئیس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران با بیان اینکه سیمان مانند طلا و سکه کالای سرمایه‌ای نیست و باید در بخش ساخت و ساز مصرف شود، گفت: سیاست گذاران در تهران نشسته اند و نمی‌دانند که تحولات قیمتی سیمان فله در استان‌ها و شهر های مرزی چه تأثیر تورمی در صنعت ساختمان دارد.

وی افزود: از سویی دیگر با توجه به اینکه نوسان شدید قیمتی در شهرهای مختلف اتفاق می‌افتد باعث می‌شود که کارخانجات بتن از شهرهای همجوار سیمان تهیه کنند که موجب شده سیمان‌های مختلف وارد کارخانجات شود آن هم بدون آنکه تستی انجام شود.

نظارت گفت: این موضوع ناهماهنگی در بحث تولید به وجود می‌آورد و کیفیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع تفاوت قیمتی در شهرهای مختلف موجب شده که دیگر کسی به کیفیت سیمان فله اهمیت ندهد و فقط به به دنبال خرید سیمان ارزان‌تر باشد.