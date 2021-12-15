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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۳:۵۷

در قم؛

پویش مردمی سرباز و سردار برگزار می‌شود

پویش مردمی سرباز و سردار برگزار می‌شود

قم- پویش مردمی گرامیداشت شهدای جبهه مقاومت با عنوان «سرباز و سردار» در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش مردمی گرامیداشت شهدای جبهه مقاومت با عنوان «سرباز و سردار» به همت سازمان آرامستان‌های شهرداری قم و با مشارکت ناحیه مقاومت بسیج قم و دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد قم و دیگر دستگاه‌ها برگزار می‌شود.

گفتنی است زمان ارسال آثار به این پویش مردمی از ۸ آذرماه آغاز شده و تا ۱۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت که به آثار برگزیده جوایز نقدی نفیسی اهدا خواهد شد.

پویش مردمی سرباز و سردار برگزار می‌شود

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه این پویش به نشانی قم، گلزار شهدای بهشت معصومه (س)، ساختمان خزعلی، قرارگاه فرهنگی نیم پلاک مراجعه حضوری و یا با شماره تماس ۰۹۹۲۵۳۱۷۸۵۱ تماس حاصل کنند.

گفتنی است ارسال آثار در هر زمینه‌ای آزاد است.

کد مطلب 5376257

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