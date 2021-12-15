به گزارش روابط عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، نمایشگاه کاریکاتورهای دیده نشده کامبیز درمبخش که متعلق به دهه چهل و پنجاه شمسی است هم زمان با چهلمین روز درگذشت این هنرمند به همت گالری کاما و مشارکت مؤسسه هنرمندان پیشکسوت برپا می‌شود.

این نمایشگاه که شامل آثار اجتماعی کامبیز درم بخش در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی است در روز جمعه مورخ ۲۶ آذرماه از ساعت ۱۷ در گالری کاما و با حضور خانواده آن مرحوم، هنرمندان و دوستداران هنرهای تجسمی برپا می‌شود. گالری کاما واقع در خیابان پاسداران، گلستان دهم، ساختمان فرین طبقه دوم است.

درم بخش متولد ۱۳۲۱، فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبای تهران، برنده چندین جایزه بزرگ معتبر جهانی است و تاکنون چندین نمایشگاه مستقل از آثارش در کشورهای مختلف جهان برگزارشده است. بسیاری از کاریکاتورهای او در روزنامه‌ها و مجلات معروف داخلی و بین المللی منتشر شده و این هنرمند با نشریات معتبری همچون نیویورک تایمز، اشپیگل و نبل اشپالتر همکاری کرده است.

کامبیز درم‌بخش از جمله هنرمندانی است که معمولاً به اتفاقات محیط اطراف خود توجه داشت و به آنها واکنش نشان می‌داد.

کامبیز درم بخش تاکنون کتاب‌های زیادی در زمینه تصویرسازی و کاریکاتور در ایران و خارج از کشور منتشر کرده است که از آن جمله می‌توان به «مینیاتورهای سیاه»، «خاطرات فرشته‌ها»، «بدون شرح»، «کتاب کامبیز»، و «اگر داوینچی مرا دیده بود» اشاره کرد.

این هنرمند بزرگ در سال ۱۳۹۳ نشان شوالیه هنر و ادبیات فرانسه را دریافت کرد. دولت فرانسه این نشان را برای تقدیر از هنرمندان، فعالان سیاسی و مدنی و افرادی که به موفقیت‌های قابل ستایشی دست می‌یابند، اعطا می‌کند. مرحوم شجریان و کیارستمی و همچنین شهرام ناظری از دیگر هنرمندان ایرانی هستند که موفق به کسب این جایزه شده‌اند.

کامبیز درم بخش روز شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ در پی ابتلا به ویروس کرونا در سن ۷۹ سالگی درگذشت.