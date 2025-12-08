به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاهی از آثار کامبیز درمبخش با عنوان «دم و دماغ» روز ۱۸ آذر در سایت آرتیبیشن به نمایش درمیآید.
این نمایشگاه با منتخبی از آثار رنگی این هنرمند در سالهای دهه ۸۰ و همچنین بعضی از آثار مرتبط با دوران فعالیتهای مطبوعاتی او خلق شده است. این مجموعه بیشتر مشتمل از نگاه این هنرمند به حیوانات و گیاهان و همزیستی انسان با این بعد از طبیعت است.
در بیانیه این نمایشگاه نوشته شدهاست: «دم به عنوان نماد حیوانی و دماغ بهویژه در آثار درمبخش به عنوان نمادی از آدمهاست. در این مجموعه که از جهان آثار متاخر درمبخش به جای مانده، رنگ نقش بیشتری ایفا میکند و نقطهچینهایی که از ادوار نخست فعالیت درمبخش به جای مانده نیز همچنان در جانورستان مجموعه پیش رو مشهود است. این وضعیت ما را به دنیایی از کامبیز درمبخش سوق میدهد که دوگانه انسان و حیوان و به عبارتی صحیحتر انسان و طبیعت را به ما نشان داده و تلفیقی از فرم دیروز و امروز آثار درمبخش را برای ما به یادگار گذاشته است. انتخاب عنوان «دم و دماغ» علاوه بر همراهی با کنایههای طنازانه درمبخش، بر مبنای تاکید بر همزیستی دو دنیا در کنار هم است.
جانوران و گیاهان در این مجموعه چنان با فرمی شاد و معنایی جمعی پیش رفته، که علاوه بر بزرگنماییهای لازم در آفرینش کاریکاتور، لطافتی برخاسته از هویت هنری کامبیز درمبخش را نیز در بر دارد.»
علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه تا اول دی به سایت آرتیبیشن مراجعه کنند.
