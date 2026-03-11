یک گالری هدف حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی تخریب گالری کاما در حمله ددمنشانه رژیم صهیونسیتی و آمریکا، پیام منتشر کرد. متن این پیام به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
«وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلًا»
بهار قرآن فرا رسیده بود؛ ماهی که در آن، دلها نرم میشود و کینهها به بخشش بدل میگردد. اما در نخستین شبهای این ماه نورانی، بار دیگر آتش جنگ برافروخته شد؛ جنگی تحمیلی و نابرابر که این بار نه فقط خاک که روح شهر را نشانه رفت.
شب گذشته، در میان آژیر و دود، قلب فرهنگی تهران تیری از جنس آتش خورد. گالری کاما یکی از نامهای آشنا و دوستداشتنی هنرهای تجسمی ایران، هدف موشکهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت. جایی که تا دیروز جای نفس کشیدن هنر بود، جایی که دیوارهایش خاطره هزاران نگاه و قاب عکسها را در خود داشت، امشب زخمی و خاموش است.
دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با دلی سرشار از اندوه و با زبانی که در برابر این اندوه الکن است، این ضایعه را به خانواده محترم گالری کاما، به هنرمندانی که آن فضا خانه دومشان بود و به تمامی اهالی فرهنگ و هنر ایران تسلیت میگوید.
ما به خوبی میدانیم که زخم بر پیکر یک نگارخانه، تنها زخم بر آجر و سنگ نیست؛ زخمی است بر حافظه بصری یک ملت.
فضاهای هنری در یک شهر، همچون رگهای حیاتی آن هستند؛ جایی که خون خلاقیت در آن جاری است.
تخریب این فضاها، تخریب فرصت گفتگوست. این جراحت، هرگز با بازسازی دیوارها ترمیم نمیشود، زیرا خاطرات و آثاری که میتوانستند در آن دیوارها خلق شوند، برای همیشه از ما گرفته شدهاند.
در این شبهای قدر، وقتی هنرمندان این سرزمین چشم به آسمان دوختهاند و برای تعجیل در فرج و صلح و آرامش دعا میکنند، دستهایی پلید، نور را هدف گرفتهاند. اما هنر ایران همیشه ثابت کرده است که حتی در تاریکترین شبها، ذرهای از نور را در خود حفظ میکند.
ما از تمامی هنرمندان میخواهیم که این شبها را به فرصتی برای همدلی تبدیل کنند. اندوه خود را نه در خشم، که در خلق زیبایی فریاد بزنید. بگذارید دنیا بداند که گلوله میتواند دیوارها را ویران کند، اما روحیه هنرمند ایرانی را هرگز.
دفتر هنرهای تجسمی، همصدا با همه شما، این ضایعه را جبرانناپذیر میداند و مصمم است با تمام توان در کنار جامعه هنری و برای بازسازی و التیام این زخم عمیق بایستد.
ماه رمضان، ماه امید است؛ امیدواریم که صلح و آرامش هر چه زودتر بر آسمان هنر و زمین این مرزوبوم سایه گستراند.
والسلام علی من اتبع الهدی»
