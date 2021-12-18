تغییر ساختار وزارت صمت پس از ۸ سال/ تبدیل معاونت صنایع به ۳معاونت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بار چارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۲ تغییر کرد؛ بر اساس آن چارت وزارت صمت با هفت معاونت امور صنایع، امور معادن و صنایع معدنی، توسعه بازرگانی داخلی، برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع، امور حقوقی و مجلس و توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی فعال شد و دو قائم مقام نیز در حوزه‌های تولید و تجارت برای وزیر صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.

حال پس از گذشت نزدیک به ۸ سال سید رضا فاطمی‌امین که از روز نخست سکانداری وزارت صمت، سخن از ایجاد تحول در حوزه صنعت، معدن و تجارت به میان می‌آورد، در نهایت سخنان خود را عملی کرده و با تغییر چارت وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از گام‌های تحول را برداشت.

ساختار سازمانی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضای سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت و میثم لطفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی رسیده است.

بر این اساس، از این پس این وزارتخانه با هفت معاونت شامل «معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار»، «معاونت حقوقی و امور مجلس»، «معاونت صنایع حمل و نقل»، «معاونت صنایع عمومی»، «معاونت صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات»، «معاونت معادن و فرآوری مواد» و «معاونت تجارت و خدمات» فعالیت خواهد کرد.

همچنین، سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، دانشگاه صنایع و معادن، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق توسعه فعالیت‌های معدنی ذیل هیچیک از این معاونت‌ها قرار نداشته و مستقیم زیر نظر وزیر صمت فعالیت می‌کنند.

دفتر صنایع خودرو، دفتر صنایع ریلی و دریایی، دفتر صنایع هوایی زیر نظر معاونت صنایع حمل و نقل فعالیت خواهد کرد.

دفتر صنایع منسوجات و پوشاک، دفتر صنایع غذا و دارو، دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار، دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری و دفتر صنایع ورزشی و خلاق زیر نظر معاونت صنایع عمومی فعالیت خواهند کرد.

دفاتر ماشین آلات و تجهیزات تولید، صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی، صنایع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی، دفتر صنایع نرم افزار و دفتر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی زیر نظر معاونت صنایع ماشین سازی و تجهیزات فعالیت خواهند کرد.

همچنین دفاتر اکتشاف، بهره‌برداری معادن، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پلیمری و دفتر صنایع مواد پیشرفته زیر نظر معاونت معادن و فرآوری مواد فعالیت کرده و در عین حال، دفاتر خدمات آماد و توزیع، خدمات نگهداری و تعمیر، خدمات کسب و کار و خدمات عمومی نیز زیر نظر معاونت تجارت و خدمات فعالیت می‌کنند.

ذیل معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار هم، دفتر برنامه‌ریزی و پایش، دفتر فناوری و نوآوری، دفتر فناوری داده‌ها و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، محیط کسب و کار و دفتر محیط کار و محیط زیست مشغول به کار خواهند بود.

دفتر حقوقی نیز زیر نظر معاونت حقوقی و امور مجلس فعالیت خواهد کرد.