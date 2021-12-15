درج آزمایشی قیمت تولیدکننده بر روی ۸ قلم کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنا بر مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت تولید کننده از ۲۷ آذر ماه امسال به صورت آزمایشی بر روی ۴ قلم کالای مصرفی و ۴ قلم کالای سرمایه‌ای (مجموعاً ۸ قلم کالا) درج خواهد شد.

بر این اساس، چهار قلم کالای مصرفی شامل (آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر) و چهار قلم کالای سرمایه‌ای نیز شامل (غذا ساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکرویو) خواهد بود.

این تصمیم با توجه به مفاد بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف‌سازی و روان سازی نظام قیمت‌گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار و همچنین لزوم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد قیمت کالا به مصرف کنندگان است.

در این راستا دستورالعمل درج قیمت تامین کننده (تولیدکننده و وارد کننده) در ۲۰ آذر ماه امسال ابلاغ شده است.

کارگروه تنظیم بازار همچنین مقرر کرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از اجرای آزمایشی طرح، ارزیابی‌های لازم را انجام و نتیجه را به کارگروه ارائه کند.