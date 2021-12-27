تفکیک دفتر صنایع تجهیزات پزشکی ذیل وزارت صمت

مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ساختار جدید وزارت صمت، دفتر صنایع تجهیزات پزشکی ذیل این وزارتخانه قرار گرفته است، اظهار کرد: راه اندازی و تفکیک دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در ذیل معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، یک گام مثبت در مسیر حمایت از تولید ملی و مانع زدایی است و امیدواریم که این تدبیر در کنار سایر تغییرات بتواند تبدیل به یک نقطع عطف در صنعت تجهیزات پزشکی شده و موجب توسعه، ارتقا و شتاب دهی صنعت سلامت کشور شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در این صنعت، بیش از ۱۰۰۰ شرکت تولیدی که بیش از ۲۰۰ شرکت دانش بنیان هستند، با تأمین بیش از ۶۰ درصد نیاز کشور و اشتغال بیش از ۳۰ هزار نفر به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند.

قاسمی افزود: واقعیت این است که اگر کشور به دنبال حمایت از تولید ملی است باید به اصول علمی مدیریت و حکمرانی پایبند باشد و از جمله این اصول آن است که از بخشنامه‌های خلق الساعه و بدون مشورت با تشکل‌های تخصصی خودداری کند. ضمن اینکه گام به گام به سمت شفافیت و پاسخگویی پیش برود و از هرگونه تصمیمی در پشت درهای بسته و بدور از همفکری و رایزنی با صاحبان فرآیندها خودداری کند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: نکته دیگر هم این است که دولت باید دست از بسیاری از امور تصدیگری بردار و با تفویض امور و کوچک کردن خود، به وظیفه ذاتی و اصلی خود بپردازد. بحث مطالبات نیز حائز اهمیت است و دولت باید هرچه زودتر در این خصوص چاره اندیشی کند.

وی تاکید کرد: همچنین درخواست می‌شود عنوان دندانپزشکی نیز به دلیل اهمیت این حوزه، به نام و حیطه فعالیت دفتر فوق الذکر اضافه شود.