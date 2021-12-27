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۶ دی ۱۴۰۰، ۹:۳۲

دبیر انجمن تجهیزات پزشکی در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

تفکیک دفتر صنایع تجهیزات پزشکی ذیل وزارت صمت

تفکیک دفتر صنایع تجهیزات پزشکی ذیل وزارت صمت

دبیر انجمن تجهیزات پزشکی گفت: دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در ذیل معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت راه اندازی شد.

مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ساختار جدید وزارت صمت، دفتر صنایع تجهیزات پزشکی ذیل این وزارتخانه قرار گرفته است، اظهار کرد: راه اندازی و تفکیک دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در ذیل معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، یک گام مثبت در مسیر حمایت از تولید ملی و مانع زدایی است و امیدواریم که این تدبیر در کنار سایر تغییرات بتواند تبدیل به یک نقطع عطف در صنعت تجهیزات پزشکی شده و موجب توسعه، ارتقا و شتاب دهی صنعت سلامت کشور شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در این صنعت، بیش از ۱۰۰۰ شرکت تولیدی که بیش از ۲۰۰ شرکت دانش بنیان هستند، با تأمین بیش از ۶۰ درصد نیاز کشور و اشتغال بیش از ۳۰ هزار نفر به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند.

قاسمی افزود: واقعیت این است که اگر کشور به دنبال حمایت از تولید ملی است باید به اصول علمی مدیریت و حکمرانی پایبند باشد و از جمله این اصول آن است که از بخشنامه‌های خلق الساعه و بدون مشورت با تشکل‌های تخصصی خودداری کند. ضمن اینکه گام به گام به سمت شفافیت و پاسخگویی پیش برود و از هرگونه تصمیمی در پشت درهای بسته و بدور از همفکری و رایزنی با صاحبان فرآیندها خودداری کند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: نکته دیگر هم این است که دولت باید دست از بسیاری از امور تصدیگری بردار و با تفویض امور و کوچک کردن خود، به وظیفه ذاتی و اصلی خود بپردازد. بحث مطالبات نیز حائز اهمیت است و دولت باید هرچه زودتر در این خصوص چاره اندیشی کند.

وی تاکید کرد: همچنین درخواست می‌شود عنوان دندانپزشکی نیز به دلیل اهمیت این حوزه، به نام و حیطه فعالیت دفتر فوق الذکر اضافه شود.

کد مطلب 5384696
سمیه رسولی

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