آغاز فعالیت تمام مراکز واکسیناسیون/اعمال محدودیت ورود مسافر خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه فوق‌العاده ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا که یکشنبه شب به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برگزار شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از آخرین وضعیت پراکندگی سویه جدید اومیکرون در کشور و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از انتشار این ویروس ارائه کرد.

وزارت بهداشت در این گزارش تاکید کرد افرادی که دوز اول واکسن خود را تزریق کرده‌اند به سرعت دوز دوم را هم دریافت کنند و تمامی شهروندانی که حداقل سه ماه از دریافت دوز دوم آنها گذشته جهت دریافت دوز سوم به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

همچنین در این جلسه مقرر شد از روز دوشنبه مراکز واکسیناسیون به منظور سهولت در روند دریافت واکسن فعالیت خود را مانند ماه‌های گذشته از سر گیرند.

ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه فوق‌العاده خود و با توجه به سرعت انتشار بالای اومیکرون بر تشدید مراقبت‌های اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بویژه استفاده از ماسک در میهمانی‌های خانوادگی و اماکن عمومی تاکید کرد.

در این جلسه مقرر شد رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی حتماً پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت بویژه استفاده از ماسک توسط مراجعین و کارکنان را با دقت اجرایی کنند و بازرسی از این مراکز نیز با شدت بیشتری انجام شود و در صورت عدم رعایت سریعاً مراکز متخلف تعطیل شود.

بر این اساس از همه مردم خواسته شد فاصله گذاری اجتماعی را با حساسیت رعایت کنند و در روزهای منتهی به یلدا از تردد و تجمع در مراکز شلوغ و اجتماعات پرهیز کنند.

وزارتخانه‌های کشور و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز محدودیت ورود مسافر از کشورهای آلوده را اعلام و تدابیر لازم را برای اطمینان از سلامت مسافران اتخاذ کنند.