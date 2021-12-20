دریافت 5 MB کد مطلب 5379737 https://mehrnews.com/xWKDz ۲۹ آذر ۱۴۰۰، ۸:۵۵ کد مطلب 5379737 فیلم سلامت فیلم سلامت ۲۹ آذر ۱۴۰۰، ۸:۵۵ توصیههای وزیر بهداشت برای مقابله با اومیکرون توصیههای وزیر بهداشت برای مقابله با اومیکرون را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط آغاز مجدد فعالیت تمام مراکز واکسیناسیون/ اعمال محدودیت ورود مسافر خارجی اومیکرون چقدر خطرناک است/ ماجرا از شب یلدا آغاز میشود سویه اومیکرون با سرعت انتقال بیشتر و علائم خفیفتر طراحی کیت تشخیص امیکرون/ اولین مورد واریانت امیکرون به روش توالی یابی تایید شد فرد مبتلا به اومیکرون از کدام کشور آمده است هشدار عضو کمیته علمی کرونا به ورود سویه اومیکرون به کشور برچسبها ویروس کرونا سویه اومیکرون کرونا واکسن کرونا واکسیناسیون کرونا بهرام عین اللهی
نظر شما