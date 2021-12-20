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کد مطلب 5379737
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۲۹ آذر ۱۴۰۰، ۸:۵۵

توصیه‌های وزیر بهداشت برای مقابله با اومیکرون

توصیه‌های وزیر بهداشت برای مقابله با اومیکرون

توصیه‌های وزیر بهداشت برای مقابله با اومیکرون را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
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      مدرسه هاراحضوری نکنید

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