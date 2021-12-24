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کد مطلب 5383211
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۳ دی ۱۴۰۰، ۲۱:۴۰

مستند خاطرات آن مرد / روایتی اهالی یک روستا از حاج قاسم

مستند خاطرات آن مرد / روایتی اهالی یک روستا از حاج قاسم

خاطرات شنیده نشده اهالی روستای قنات ملک از شهید حاج قاسم سلیمانی را مشاهده می کنید.

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
      2 0
      پاسخ
      چرا دیشب وسطش پیام بازرگانی داد بعد دیگه نداد مستند و ؟

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