دریافت 37 MB کد مطلب 5383211 https://mehrnews.com/xWM5t ۳ دی ۱۴۰۰، ۲۱:۴۰ کد مطلب 5383211 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۳ دی ۱۴۰۰، ۲۱:۴۰ مستند خاطرات آن مرد / روایتی اهالی یک روستا از حاج قاسم خاطرات شنیده نشده اهالی روستای قنات ملک از شهید حاج قاسم سلیمانی را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط حاج قاسم آیات زیادی از قرآن را زنده کرد/ رقابت را به الگوگیری از قرآن تبدیل کنیم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان جهاد تبیین است سیره حاج قاسم سلیمانی الگویی مناسب برای پیشبرد امور است خون شهید سلیمانی نظام استکباری را به فلاکت کشاند سردیس سردار شهید «حاج قاسم سلیمانی» در زاهدان رونمایی شد برچسبها قاسم سلیمانی فیلم مستند روستای قنات
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