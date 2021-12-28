به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گردشگری، صنعتی است که همیشه در حال رشد و پیشرفت بوده است. این صنعت تازگی یک واژه یا اصطلاح را به صنعت خود افزوده است. بومگردی نوعی گردشگری یا طبیعتگردی است که گردشگران سفر به دل طبیعت و مناطق بومی را انتخاب میکنند.
بومگردان به صورت خاص و ویژه اقامت سنتی را اولویت خود قرار داده و تمایل بیشتری به اقامت در اقامتگاههای بومگردی دارند. اصل اول بومگردی آسیب نرساندن به طبیعت و محیط زیست است. مسافرت و گشت و گذار در طبیعت یا هر جاذبه گردشگری دیگری رعایت نکاتی را لازم دارد.
اقامتگاه بومگردی سود برای جیب شما
یک اقامتگاه بوم گردی در وحله اول به سود جیب شما خواهد بود. این اقامتگاهها امکاناتی مانند استخر، جکوزی، میز بیلیارد و این مدل تفریحات گرانقیمت و لاکچری را نخواهد داشت. تمرکز اصلی و مهم اقامتگاه بومگردی، طبیعتگردی است.
شما با اقامت در این مدل اقامتگاه از تفریحات محلی و بومی بهره خواهید برد. رستوران و سالن غذاخوری اقامتگاه بومگردی با معماری و منطقه جغرافی هماهنگی دارد. این رستورانها تزئینات سنتی را به خود خواهند دید.
اقامتگاه بومگردی یک اقامتگاه خلوت
اینکه امروزه مسافران به اجاره و رزرو اقامتگاههای بومگردی تمایل نشان میدهند را میتوان به سکوت آن مرتبط دانست. شما زمان اقامت در یک اقامتگاه بومگردی با جمعیت کمی از مسافران روبهرو خواهید بود.
سکوت و آرامش این اقامتگاه را با دیگر اقامتگاهها نمیتوان مقایسه کرد. این آرامش بدون شک شما را ترغیب خواهد کرد برای مسافرت یک اقامتگاه بومگردی را انتخاب کنید. ظرفیت پذیرش یک اقامتگاه بومگردی به پنجاه نفر نخواهد رسید.
گردشگری هوشیار با بومگردی
سفرهای بومگردی چند دهه است که رونق زیادی پیدا کرده است. این سفر و طبیعتگردی زمان ویژه برای خود خواهد داشت. بومگردی باید هوشیارانه برنامهریزی شده باشد. بومگردی فواید زیادی هم برای گردشگران و هم طبیعت دارد اما اگر زمان و مکان درست انتخاب نشده باشد فایده و سود خود را از دست خواهد داد.
برای یک برنامه سفر به روش و سبک بومگردی باید منطقه سفر خود را هوشمندانه انتخاب کنید. شما باید بدانید به چه دلیل برنامه این سفر را برای خود دارید. قصد شما از بومگردی سفر به مناطق گرمسیری است یا مناطق سردسیر را میخواهید انتخاب کنید.
جاباما برای انتخاب یک بومگردی مناسب به شما راهنمایی خواهد داد. شما با کمک سایت جاباما یک گردشگری راحت و آگاهانه را شروع خواهید کرد.
تاثیر بومگردی بر محیط زیست
اقامتگاههای بومگردی بر حفظ و نگهداری محیط زیست تاکید زیادی دارند. برای ساخت این اقامتگاهها معمولا هیچ بنا و ساختمانی تخریب نخواهد شد. اصولا این اقامتگاهها با بازسازی و مرمت خانههای قدیمی شروع به کار خواهند کرد. این اقامتگاهها در مراحل بعدی گسترش داده میشود.
شما با اقامت در یک اقامتگاه بومگردی متوجه خواهید شد به طبیعت باید احترام گذاشته شود و از آسیب به آن جلوگیری کنید.
احیای سنتهای بومی با بومگردی
بومگردی یک سفر پر مسئولیت است. شما در این سفر مسئول حفظ و نگهداری از طبیعت، مناطق بومی، رسوم و آداب هستید. اقامتگاه بومگردی پایگاهی برای عرضه و ارائه سنتهای بومی منطقه است. هنگام اقامت در بومگردیها در هر منطقه از ایران شما با میزبان خود ارتباط خواهید داشت.
لهجه، گویش، مدل لباس، چیدمان اقامتگاه، معماری ساختمان و... همگی نمادی برای نشان دادن فرهنگ محلی است. گاهی در این اقامتگاهها جشنها، اعیاد و مراسم به صورت محلی برگزار میشود. جشن نوروز، جشن گلابگیری، عید قربان، شب یلدا، جشن آب، مراسم عروسی و ... در این اقامتگاهها به صورت سنتی و بدون هیچ تغییری اجرا میشود.
جاباما یک سایت و سامانه اقامتی است که به شما کمک میکند سفر به دل طبیعت داشته باشید و با زندگیهای بومی آشنا شوید. این سامانه برای تمام ایران اقامتگاه بومگردی داشته و درصدد است به تعداد این اقامتگاهها افزوده شود.
اقامتگاه بومگردی کمک به اقتصاد بومی
یکی از دلایلی که این روزها گردشگران و مسافران به اقامتگاههای بومگردی تمایل نشان میدهند بازی برد، برد در این مسافرت است. شما یک اقامتگاه بومی را برای یک سفر چند روزه انتخاب میکنید و به همراه راهنمای محلی به گشت و گذار میپردازید. این اتفاق هم نفع شما را در نظر گرفته است و هم باعث اشتغالزایی میشود.
خرید سوغاتی از بومگردیها نیز به شما کمک میکند یک محصول خوب و باکیفیت داشته باشید که به روش سنتی و قدیمی خود تهیه شده است.
اقامتگاه بومگردی با هتل
انتخاب نوع و مدل اقامتگاه به شما بستگی دارد. بومگردی یا هتل هر کدام مزایایی خواهد داشت اینکه یک مسافر چه انتظاری از اقامتگاه داشته باشد و نیاز به چه خدماتی را احساس کند نوع اقامتگاه را مشخص میکند. برای انتخاب و رزرو اقامتگاه از هر نوع و مدلی، جاباما به شما پیشنهاد داده میشود.
صنعت بزرگ گردشگری به چندین بخش مجزا تقسیم شده است. یکی از بخشهای اساسی و مهم این صنعت اسکان و اقامتگاه است. این بخش یکی از مهمترین قسمتهای صنعت گردشگری را تشکیل داده است. اقامتگاه در گردشگری اقسام مختلفی خواهد داشت.
هتل، بومگردی، هاستل، آپارتمان مبله، ویلا، کلبه چوبی و... اقسام اقامتگاه را تشکیل داده است. همه اقامتگاهها به صورت یکپارچه و یکسان وظیفه ارائه خدمات اقامتی به مسافران را خواهد داشت. هیچ اقامتگاهی بر نوع دیگر برتری ندارد و انتخاب مدل اقامتگاه به سلیقه مسافران و گردشگران وابسته است.
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