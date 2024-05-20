به گزارش خبرنگار مهر، در پی شهادت جانکاه آیت الله سید ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور اسلامی ایران، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره این شهید راه خدمت به مردم در بندرعباس برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری این مراسم در روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا و مکان آن مسجد جامع بندرعباس است.

آیت الله رئیسی به همراه آیت الله سید محمد علی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی، وزیر امور خارجه و استاندار آذربایجان شرقی بر اثر فرود سخت بالگرد در منطقه کوهستانی شهرستان ورزقان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.