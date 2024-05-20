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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۱۳

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مراسم گرامیداشت شهادت رییس جمهور در بندرعباس برگزار می‌شود

مراسم گرامیداشت شهادت رییس جمهور در بندرعباس برگزار می‌شود

بندرعباس- مراسم گرامیداشت یاد و خاطره رییس جمهور و هیأت همراه در بندرعباس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شهادت جانکاه آیت الله سید ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور اسلامی ایران، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره این شهید راه خدمت به مردم در بندرعباس برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری این مراسم در روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشا و مکان آن مسجد جامع بندرعباس است.

آیت الله رئیسی به همراه آیت الله سید محمد علی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی، وزیر امور خارجه و استاندار آذربایجان شرقی بر اثر فرود سخت بالگرد در منطقه کوهستانی شهرستان ورزقان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مراسم گرامیداشت شهادت رییس جمهور در بندرعباس برگزار می‌شود

کد مطلب 6112956

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