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کد مطلب 5396601
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۲۰ دی ۱۴۰۰، ۱۷:۳۱

حمله یک گاومیش وحشی به رستورانی در شرق چین

حمله یک گاومیش وحشی به رستورانی در شرق چین

تصاویری از حمله یک گاومیش فراری به یک مرد در رستورانی در شرق چین را مشاهده می‌کنید.

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