دریافت 9 MB کد مطلب 5396601 https://mehrnews.com/xWSFK ۲۰ دی ۱۴۰۰، ۱۷:۳۱ کد مطلب 5396601 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۰ دی ۱۴۰۰، ۱۷:۳۱ حمله یک گاومیش وحشی به رستورانی در شرق چین تصاویری از حمله یک گاومیش فراری به یک مرد در رستورانی در شرق چین را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ۱۶ کشته و ۱۳۰۰ زخمی در میان نیروهای امنیتی قزاقستان دستکم ۱۴۰ نفر در شمال غرب نیجریه کشته شدند حمله هوایی به تیگرای در اتیوپی/ ۸۶ نفر کشته و زخمی شدند اردوگاه پناهجویان روهینگیا در آتش سوخت تصادف مرگبار در مصر وقوع تصادف مرگبار در «سینای جنوبی» مصر/ ۱۶ کشته و ۱۸ زخمی برچسبها گاو خشمگین چین رستوران
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