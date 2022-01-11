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کد مطلب 5396965
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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۱۷

آتش سوزی گسترده در شمال شیلی

آتش سوزی گسترده در شمال شیلی

بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند.

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