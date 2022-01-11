دریافت 10 MB کد مطلب 5396965 https://mehrnews.com/xWSP9 ۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۱۷ کد مطلب 5396965 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۱۷ آتش سوزی گسترده در شمال شیلی بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند. کپی شد مطالب مرتبط آتش سوزی بزرگ نیویورک؛ حداقل ۹ کودک قربانی شدند اردوگاه پناهجویان روهینگیا در آتش سوخت شبه نظامیان شرق اوکراین دولت مرکزی را به نقض آتش متهم کردند سعودیها «صعده» یمن را هدف حملات توپخانهای قرار دادند برچسبها آتش سوزی آتش نشانی شیلی
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