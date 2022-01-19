به گزارش خبرنگار مهر روح الله عباس پور در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی که ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد اظهار کرد: تولید علم و تبدیل آن به فناوری و در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی و نیز تجاری سازی علم امر مهمی است که نشان از وظیفه سنگین نظام آموزشی ما دارد.

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ادوار مختلف برنامه‌های متعددی برای رشد فضاهای آموزشی و نجاری سازی علم در کشور در نظر گرفته شده ولی متأسفانه توفیقی در عملی شدن آن به چشم نمی‌خورد چرا که در این زمینه‌ها محور توسعه را در نظام آموزشی قرار ندادیم و وقتی به دست آورد کشورهای توسعه یافته نگاه کنیم می‌بینیم محور اصلی در آنها نظام آموزشی و تولید علم است.

وی بیان کرد: اگر نظام آموزشی کشور اصلاح شود می‌توانیم بگوییم بقیه بخش‌ها هم قابل اصلاح هستند و این رویداد می‌تواند در نگاه فرد محور و جامعه محور اثر داشته باشد.

عباسپور عنوان کرد: اسلام هم به جامعه‌نگری و هم به فردنگری توجه دارد و تلاش شده همین امر در نظام آموزشی کشور رعایت شود با این حال وقتی مورد تهاجم فرهنگی قرار می‌گیریم و تجلی آن در فضای مجازی روشن اسا می‌بینیم که خروجی آموزش عالی ما در زمینه‌های بزرگ اینچنین موفق نبوده است و توفیقاتی برای آموزش عالی در این زمینه ندیده‌ایم.

وی افزود: ایران در منطقه مقام اول علمی را دارد و سرعت علمی خوبی هم داریم که به عنوان خروجی وزارتخانه دیده می‌شود با این حال در تبدیل آن به فناوری بسیار ضعیف هستیم.

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی بیان کرد: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی مأموریت ویژه ای دارد، بالاترین مقام این کشور امام است که انقلابش دنیا را تحت تأثیر قرار داد و نام او روی این دانشگاه می‌درخشد و به همین علت نیز این دانشگاه باید تأثیرگذاری منطقه‌ای و جهانی خصوصاً در جهان اسلام داشته باشد و در این زمینه دانشگاه باید وضع خود را تشریح کند که نقش این دانشگاه امروز در جبهه مقاومت کجاست؟

عباسپور مطرح کرد: هر چه از عمر دانشگاه می‌گذرد نقش این دانشگاه در داخل منطقه و جبهه مقاومت و جهان اسلام باید درخشش بیشتری داشته باشد ولی امروز دانشگاه با این رویکرد فاصله دارد.

وی با طرح این پرسش که چرا این دانشگاه امروز در عرصه‌های بین‌المللی نمی‌درخشد اضافه کرد: باید بررسی کرد که چرا دانشگاهی که روزی ۲ هزار دانشجوی غیر ایرانی داشته امروز باید تعداد دانشجویان خارجی آن به زیر ۳۰۰ دانشجو برسد.

این مسئول یادآور شد: مأموریت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی یک مأموریت سنگین و رسالتی بزرگ است، اهمیت و رشد هر جایگاهی را باید متولدان تأمین کنند و هر زمان که سکان دار این محیط توانست به بازتعریف جایگاه دانشگاه بپردازد قطعاً می‌تواند محور تحولات استان باشد.