دبیر مجمع فدراسیون بسکتبال منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله دو روز مانده به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال و با حکم محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش، منصور اردستانی به عنوان دبیر این مجمع انتخاب شد.

اردستانی مسئولیت کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال را بر عهده دارد.

این انتصاب در حالی انجام شد که تا پیش از محمدرضا صالحیان سرپرست دبیری فدراسیون بسکتبال، مسئولیت دبیری مجمع انتخاباتی این فدراسیون را هم بر عهده داشت اما وی از سمت خود کناره گیری کرد.

قرار است انتخابات فدراسیون بسکتبال روز چهارشنبه (7 بهمن ماه) برگزار شود.