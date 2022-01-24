۵ طرح کلان ملی فناوری در علوم بنیادی حمایت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علوم بنیادی شاید در نگاه اول، نقش مستقیمی در توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش ایفا نکند اما بررسی کشورهای برتر دنیا در حوزه رقابت‌پذیری نشان از توجه ویژه آنها به حوزه دانش‌های بنیادی دارد.

ورود نوآوری به حوزه دانش‌های بنیادی

درواقع چنین دانش‌هایی به‌مثابه زیرساخت‌های دانشی قابل اتکاء به منظور توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها عمل می‌کنند. زیرساختی ضروری که امکان خریداری کردن آن وجود نداشته و صرفاً بایستی به شکل بومی توسعه داده شود.

به دلیل اهمیت این موضوع، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تلاش می‌کند با توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز، راه را برای ورود نوآوری به حوزه دانش‌های بنیادی با ایجاد بستری برای به کار بستن قابلیت‌های فناورانه هموار کند.

مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری با هدف تحقق اهداف این معاونت، اقدام به شناسایی و حمایت از طرح‌های فناورانه این حوزه در سه بخش اصلی ذرات و شتابگرها، علوم و فنون هسته‌ای و نجوم و کیهان‌شناسی کرده است.

سهم ۱۱۷ میلیاردی معاونت علمی

بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۶ طرح حمایت‌شده از زمان آغاز به کار مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری، ۵ طرح در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰ مود حمایت قرار گرفته است.

مجموعاً در حدود ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور حمایت از طرح‌ها مصوب شده است که از این میزان، رقمی در حدود ۱۱۷ میلیارد تومان سهم معاونت بوده است. همچنین بر مبنای پیشرفت پروژه و شاخه‌های کلیدی عملکرد تعیین‌شده، تاکنون اعتباری در حدود ۱۰۱ میلیارد تومان از سهم معاونت پرداخت شده است.

پیشتازی نجوم و کیهان‌شناسی

تحلیل‌ها بیانگر آن است از مجموع ۵ طرح حمایت‌شده، بخش نجوم و کیهان‌شناسی، ۳ طرح را به خود اختصاص داده است.

همچنین بررسی نسبت توزیع ریالی حاکی از آن است که از مجموع ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب، بخش نجوم و کیهان‌شناسی با رقمی در حدود ۲۴۶ میلیارد تومان، بیشترین میزان ریالی حمایت را به خود اختصاص داده است.

تاکنون تمام ۵ طرح سرمایه‌گذاری‌شده در این حوزه، با موفقیت همراه بوده است.