تحکیم روابط با کشورهای آفریقایی با جدیت پیگیری خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز دوشنبه در دیدار رابرت دوسی وزیر امور خارجه توگو با بیان اینکه کشورهای آفریقایی از ذخایر طبیعی، معدنی و نیروی انسانی غنی و با استعدادی برخوردار هستند، اظهار داشت: تهران بدنبال توسعه همه جانبه روابط با کشورهای آفریقایی از جمله توگو در راستای منافع مشترک ملت‌ها است.

رئیس جمهور با بیان اینکه غربی‌ها در طول تاریخ عمدتا بدنبال استعمار و استثمار کشورهای قاره آفریقا بوده و امروز نیز به اَشکال مختلف امیال و منافع خود را در این قاره دنبال می‌کنند، خاطرنشان کرد: تلاش مردم این قاره برای حفظ استقلال خود ارزشمند است و موفقیت‌شان در گرو تاکید بر هویت ملی، فرهنگی و ایستادگی در مقابل زیاده طلبی‌ها است.

وی تصریح کرد: کشورهای آفریقایی از ظرفیت‌های لازم برای توسعه و بالندگی برخوردار هستند و جمهوری اسلامی ایران از استقلال، پیشرفت و رفاه مردم آفریقا حمایت می‌کند.

«رابرت دوسی» وزیر امور خارجه توگو نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه کشورش خواهان برقراری روابط گسترده و همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران است، اظهارداشت: «لومه» به رویکردهای تهران در روند توسعه روابط اعتماد و اطمینان دارد و امیدوار است سیاست توسعه همکاری‌های اقتصادی با آفریقا با شراکت متقابل تقویت شود.

وزیر امورخارجه توگو با محکوم کردن تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشورها و ملت‌های مستقل، ‌ تاکید کرد: ما خواهان همکاری های مشترک با ایران برای فعال کردن ظرفیت‌هایمان در راستای منافع متقابل است.