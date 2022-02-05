۲ هزار واحد مسکن مهر در پردیس بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری عصر شنبه با حضور در پردیس پروژه ۲ هزار واحدی مسکن مهر این شهرستان را به بهره برداری رساند.

بر اساس این گزارش افتتاح خط تولید گوشت فرآوری شده، افتتاح پایگاه اورژانس شهر پردیس و ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام در گلزار شهدای شهرستان از جمله برنامه‌های حضور استاندار در این منطقه بود که به واسطه این افتتاح‌ها ۲۰۰ نفر مشغول به کار شده اند.

منصوری در حاشیه این بهره برداری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شهرستان پردیس ۲ هزار رو ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه آماده بهره برداری است که ۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در بخش عمرانی و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش اقتصادی است.

استاندار تهران بهره برداری از مسکن مهر پردیس را شاخص ترین پروژه این ایام در این شهرستان دانست و عنوان داشت: این واحدها تحویل به مالکان شده است.