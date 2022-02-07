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کد مطلب 5419485
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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۳۰

گل کولیبالی که فولاد را قهرمان سوپرجام ایران کرد

گل کولیبالی که فولاد را قهرمان سوپرجام ایران کرد

تیم فوتبال فولاد خوزستان در دیدار برابر پرسپولیس به پیروزی رسید و به عنوان قهرمان سوپرجام فوتبال ایران دست یافت.

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