دریافت 10 MB کد مطلب 5419485 https://mehrnews.com/xX5bL ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۳۰ کد مطلب 5419485 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۳۰ گل کولیبالی که فولاد را قهرمان سوپرجام ایران کرد تیم فوتبال فولاد خوزستان در دیدار برابر پرسپولیس به پیروزی رسید و به عنوان قهرمان سوپرجام فوتبال ایران دست یافت. کپی شد مطالب مرتبط فولاد قهرمان شد/ پرسپولیس بازنده بزرگ «سوپر کارت» فوتبال ایران! اعتراض دو تیم به داوری/ درگیری کاپیتان پرسپولیس با بازیکن پرحرف شکست پرسپولیس مقابل فولاد در نیمه نخست مشکل پزشکی برای هافبک ملیپوش پرسپولیس/ هاشمی نسب سمت نیمکت نیامد توضیح پزشک پرسپولیس درباره وضعیت ترابی مهدی ترابی مشکوک به کرونا/ بازیکن پرسپولیس در قرنطینه حال و هوای استادیوم شهید سلیمانی پیش از بازی پرسپولیس و فولاد برچسبها تیم فوتبال فولاد خوزستان سوپرجام فوتبال سوپر جام فوتبال ایران تیم فوتبال پرسپولیس
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