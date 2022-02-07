شکست پرسپولیس مقابل فولاد در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان از ساعت ۱۷:۱۵ امروز دوشنبه برگزار کننده دیدار سوپرجام فوتبال ایران بودند که نیمه نخست این بازی با یک گل به سود فولاد به پایان رسید.

«موسی کولیبالی» مدافع فولاد در دقیقه ۱۸ زننده گل این تیم بود. کولی‌بالی توپ ارسالی از کرنر را در غفلت مدافعان پرسپولیس با یک ضربه سر وارد دروازه حریف کرد.

برنامه پرسپولیس در این نیمه فشار روی مدافعان فولاد و پِرس از بالا بود اما فولاد به فرارهای «لوسیانو پریرا» مهاجم برزیلی خود متکی بود و خط دفاع پرسپولیس را آزار داد.

فولاد بعد از گلزنی به پرسپولیس، دفاع منسجم‌تری انجام داد و اجازه موقعیت سازی به شاگردان یحیی گل محمدی نداد. البته در دقیقه ۳۹ کمال کامیابی نیا هافبک پرسپولیس با ضربه سر دروازه فولاد را باز کرد اما این گل آفساید اعلام شد.

محمدرضا اکبریان داور این بازی در نیمه نخست به رضا اسدی و مهدی شیری از پرسپولیس و ساسان انصاری از فولاد کارت زرد نشان داد.